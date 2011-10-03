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Utgått
SalonStraight
Keramisk
Keramiskt material är av naturen hållbart och mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa materialen för plattångsplattor. Plattorna glider lätt genom håret och ger dig ett glansigt och perfekt hår.
Med den här höga temperaturen kan du ändra form på håret så att du får ett perfekt utseende - precis som om du varit hos frisören.
Plattången har snabb uppvärmning och är klar att användas inom 60 sekunder
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8300 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8300 Straightener
Julinette02
20/03/2011
France
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8300/00 Lisseur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8300/00 Lisseur