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Utgått

Plattång

HP8300/00

4.5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Ett bekvämt, professionellt resultat
Raka spåret. Den lättanvända och mycket effektiva Simply SalonStraight innehåller keramiska plattor och används vid den professionella temperaturen på 180 ºC.
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Simply SalonStraight

Ett bekvämt, professionellt resultat

  • SalonStraight

  • Keramisk

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Keramiskt material är av naturen hållbart och mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa materialen för plattångsplattor. Plattorna glider lätt genom håret och ger dig ett glansigt och perfekt hår.

Temperatur på 180 °C för ett vackert resultat

Temperatur på 180 °C för ett vackert resultat

Med den här höga temperaturen kan du ändra form på håret så att du får ett perfekt utseende - precis som om du varit hos frisören.

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Plattången har snabb uppvärmning och är klar att användas inom 60 sekunder

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8300 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8300 Straightener

20/03/2011

France

France

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8300/00 Lisseur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8300/00 Lisseur

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