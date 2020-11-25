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Utgått
Care Edition
Joniserande
230 °C
Keramisk keratinbeläggning
Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion, för bättre hårvård
Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.
Med den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.
4.7
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Fördelar
El precio
Nackdelar
Nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8348/00 KeraShine Haarglätter
bobbocri
24/10/2015
Italia
Verifierad köpare
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine