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  • Platta varsamt för silkeslent hår
  • Platta varsamt för silkeslent hår
  • Platta varsamt för silkeslent hår
  • Platta varsamt för silkeslent hår
  • Platta varsamt för silkeslent hår
  • Platta varsamt för silkeslent hår
  • Platta varsamt för silkeslent hår
  • Platta varsamt för silkeslent hår

Utgått

KeraShine-plattång

HP8348/00

4.7
| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Platta varsamt för silkeslent hår
Med Philips nya joniska KeraShine-plattång med keramiska keratinplattor kan du platta håret med mindre slitage.
Visa alla fördelar

med keramisk keratinbeläggning

Platta varsamt för silkeslent hår

  • Care Edition

  • Joniserande

  • 230 °C

  • Keramisk keratinbeläggning

Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion

Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion

Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion, för bättre hårvård

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Skonsammare med vårdande jonfunktion för glansigt hår utan krusningar

Ge ditt hår omedelbar omsorg med den joniskt vårdande funktionen. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och utan friss.

Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta resultat

Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta resultat

Med den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Fördelar

El precio

Nackdelar

Nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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