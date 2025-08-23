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Utgått
Keratin-belagda plattor
Vibrerande plattor
Jonisk hårvård
Professionell temperatur på 230 °C
De keratin-belagda keramiska plattorna glider smidigt över håret och ger en glansig look.
Mjukt vibrerande plattor sprider håret jämnt för optimala stylingresultat för alla hår.
Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet är lent, burrfritt hår som glänser.
4.5
av 5
37
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Libra839
23/08/2025
United Kingdom
Efsane bir ürün
Bu ürünün durdurulmasına üzüldüm, çok memnunum çeyizim için yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllında almıştık ve hala çalışıyor durumda kullanıyorum aynı performans ile harika bir ürün 13 yıldır kullanmaktayım siz düşünün iyiki almışım diyorum…
Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener
Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener
Eve4
30/12/2024
United Kingdom
Best of the best
I'm sad to see it is discontinued, however, i think mine will outlive me (i got it in 2015, its working perfectly to this day). Not even a dyson stands a chance against this thing. I always get compliments about my hair and everyone thinks its naturaly straight, i tell everyone that this is my secret weapon.
Fördelar
Works perfect, hair looks and stays straightened.
Nackdelar
No cons
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener
Beatrise
15/10/2011
United Kingdom
Just amazing.
Easy to use. My hair is very damaged, so I need to be careful with straightening, but with this product they are so silky! :) It is great for making curls as well, becouse of round edges. One minus: sometimes when straightening my hair I accidentaly press heating buttons. But not very often. And I use this product around a year. It is great!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener