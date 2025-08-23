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  • Välmående stylat hår med extra vård
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  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård
  • Välmående stylat hår med extra vård

Utgått

PrestigePlattång

HP8361/00

4.5
| (37) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Välmående stylat hår med extra vård
Philips Straightener Prestige ger ultimat vård vid styling med keramiska plattor med keratin och joniserande vård. Få optimalt resultat och glans med de varsamt vibrerande plattorna.
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Välmående stylat hår med extra vård

  • Keratin-belagda plattor

  • Vibrerande plattor

  • Jonisk hårvård

  • Professionell temperatur på 230 °C

Keramiska plattor med keratin för smidigt glid och glansigt hår

Keramiska plattor med keratin för smidigt glid och glansigt hår

De keratin-belagda keramiska plattorna glider smidigt över håret och ger en glansig look.

Mjukt vibrerande plattor för optimala stylingresultat

Mjukt vibrerande plattor för optimala stylingresultat

Mjukt vibrerande plattor sprider håret jämnt för optimala stylingresultat för alla hår.

Jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

Jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet är lent, burrfritt hår som glänser.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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4.5

av 5

37

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

23/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Efsane bir ürün

Bu ürünün durdurulmasına üzüldüm, çok memnunum çeyizim için yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllında almıştık ve hala çalışıyor durumda kullanıyorum aynı performans ile harika bir ürün 13 yıldır kullanmaktayım siz düşünün iyiki almışım diyorum…

Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener

Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener

30/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Best of the best

I'm sad to see it is discontinued, however, i think mine will outlive me (i got it in 2015, its working perfectly to this day). Not even a dyson stands a chance against this thing. I always get compliments about my hair and everyone thinks its naturaly straight, i tell everyone that this is my secret weapon.

Fördelar

Works perfect, hair looks and stays straightened.

Nackdelar

No cons

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Just amazing.

Easy to use. My hair is very damaged, so I need to be careful with straightening, but with this product they are so silky! :) It is great for making curls as well, becouse of round edges. One minus: sometimes when straightening my hair I accidentaly press heating buttons. But not very often. And I use this product around a year. It is great!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8361/07 Straightener

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