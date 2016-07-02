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Utgått

Konisk locktång

HP8618/00

4.6

| (8) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Perfekta lockar och vågor på ett hälsosammare sätt

Vackra, mjuka, glänsande lockar. Fylliga, eleganta vågor med massor av volym … Med Philips nya koniska locktång Care CurlControl kan du skapa variationer med lockar utan att kompromissa med hårets hälsa

Visa alla fördelar

tack vare Curl Ready-indikatorn

Perfekta lockar och vågor på ett hälsosammare sätt

  • 13–25 mm konisk kolv

  • Silkeslen keramisk beläggning

  • 130–200 graders temperaturintervall

  • Automatisk avstängning

Med den unika indikatorn får du reda på när dina lockar är klara

Med den unika indikatorn får du reda på när dina lockar är klara

Med den unika Curl Ready-indikatorn får du reda på när dina lockar är klara tack vare pipljudet. Den här funktionen hjälper dig att få vackra lockar och vågor och ser samtidigt till att håret inte överbehandlas. Välj en av de tre locktiderna och tryck på knappen när du har rullat håret runt kolven. Läs användarmanualen om du vill se rekommendationer från våra hårexperter om hur du ska välja locktid efter din hårtyp och hur du vill se ut.

SilkySmooth-keramisk beläggning är dubbelt så smidig på håret

SilkySmooth-keramisk beläggning är dubbelt så smidig på håret

Med SilkySmooth-keramisk kolv, som är dubbelt så smidig som keramisk kolv, blir det mindre friktion och smidigare borttagning för glansigare och hälsosammare år.

Med de digitala inställningarna kan du justera locktången efter din hårtyp

Med de digitala inställningarna kan du justera locktången efter din hårtyp

Med de digitala inställningarna kan du välja den temperatur (130 - 200 °C) och den locktid (5, 8 eller 10 sekunder) som passar din hårtyp och önskat utseende.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

8

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

02/07/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Trevlig sätt att locka hår

Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.

Den här recensionen skrevs för HP8618/00 Konisk locktång

Den här recensionen skrevs för HP8618/00 Konisk locktång

15/01/2017

Nederland

Nederland

Super tang!

Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8618/00 Conische krultang

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8618/00 Conische krultang

06/01/2016

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Mooi apparaat, je krijgt er glanzende haren van.

De warmtebron is goed, apparaat ook maaaar ik kan er niet mee omgaan, te dik haar zodat de krullen alle kanten uitstaan. De tang maakt mooie krullen maar ik heb een grip nodig zodat ik mijn haar kan vastzetten. De tang heb ik aan mijn dochter gegeven en zij is er erg blij mee.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8618/00 Conische krultang

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8618/00 Conische krultang

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