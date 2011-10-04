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Utgått

6000 seriesElektrisk rakapparat

HQ6940/16

4.1
| (55) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Nära och enkelt
En bekväm och nära rakning till ett lågt pris. Reflex Action-systemet kombineras med Super Lift & Cut-tekniken vilket garanterar en bekväm och nära rakning.
Visa alla fördelar

Nära och enkelt

  • Nätansluten

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Extra huvuden

För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

55

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Superb shaver

This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product is so easy to use & very mobile.

I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

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28/09/2021

Deutschland

Deutschland

Ein Standardrasierer wie er sein soll

Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.

Fördelar

Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung

Nackdelar

keine

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Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer

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