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6000 series Elektrisk rakapparat
Utgått
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HQ6940/16
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Rengöringsspray för rakhuvuden
Nätsladd
ShaversRengöringsborste
rakhuvuden
Min Philips-rakapparat fungerar inte
Min Philips-rakapparat avger ett högt ljud
Jag får inte något bra resultat med min Philips-rakapparat
Jag upplever hudproblem när jag har använt min Philips-rakapparat