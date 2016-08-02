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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
Ett läge
Rengör synliga tandytor medan Active Tip tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna.
4.7
av 5
26
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Stev
02/08/2016
United Kingdom
Excellent
Had one of these for a number of years now, it is the best rechargeable brushes I have had. Ease of use, reliable, easy to charge and a long lasting battery
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Rhondathewitch
30/07/2012
United Kingdom
Easy to use and battery lasts for ages
Good product - small head reaches all the hard-to-get places. Battery lasts much longer than my boyfriends toothprush of another manufacturer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Vincolo
25/07/2012
United Kingdom
Esay to use
An effective toothbrush. Easyy grip , easy to use and fast to charge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.