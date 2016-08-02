ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Go to promotion

NYHET Next-Generation DiamondClean

100% synlig feedback när du borstar​

Utforska nu

  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring
  • Dubbel rengöring

Utgått

Philips Sonicare SensiflexLaddningsbar tandborste

HX1610/02

4.7
| (26) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Dubbel rengöring
Det är bevisat att den elektriska Philips Sensiflex 1610-tandborsten rengör dina tänder bättre än en vanlig tandborste. Den dubbla rengöringskapaciteten gör att du kan ta bort plack både på ytorna och på svåråtkomliga ställen mellan tänderna.
Visa alla fördelar
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Den ultimata elektriska tandborsten

Dubbel rengöring

  • Ett läge

Naturligt vitare tänder

Naturligt vitare tänder

Rengör synliga tandytor

Rengör synliga tandytor

Rengör synliga tandytor medan Active Tip tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna.

Justera för att upprätthålla optimalt borsttryck

Justera för att upprätthålla optimalt borsttryck

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

26

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

2

02/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Had one of these for a number of years now, it is the best rechargeable brushes I have had. Ease of use, reliable, easy to charge and a long lasting battery

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

30/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and battery lasts for ages

Good product - small head reaches all the hard-to-get places. Battery lasts much longer than my boyfriends toothprush of another manufacturer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Esay to use

An effective toothbrush. Easyy grip , easy to use and fast to charge.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 