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  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.

Philips Sonicare 2100 SeriesSonisk eltandborste

HX3651/12

HX365LB

4.4
| (365) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Ljusblå
Ljusblå
Sockerros
Sockerros
Vit
Vit
Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
Sonisk teknik i kombination med vår borståtgärd tar försiktigt bort plack upp till 3 gånger bättre än en manuell tandborste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Upp till 3 gånger bättre plackborttagning*

Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.

  • Sonisk teknologi

  • QuadPacer och SmarTimer

  • Tunn, ergonomisk design

  • 14 dagars batteritid

Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring

Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring

Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.** 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.

Upp till tre gånger bättre plackborttagning än med en manuell tandborste*

Upp till tre gånger bättre plackborttagning än med en manuell tandborste*

Den elektriska Sonicare-tandborsten med avancerad sonicare-teknik har kliniskt bevisats ta bort upp till tre gånger mer* plack än en manuell tandborste. Den tar bort plack från tänderna och längs tandköttskanten samtidigt som den skyddar tandköttet.

Säker och skonsam att använda

Säker och skonsam att använda

Sonicare-tandborsten ger dig en grundlig rengöring utan att påfresta tänder och tandkött. Skonsamma men kraftfulla soniska vibrationer ger en utomordentlig rengöring samtidigt som de är skonsamma mot tänder och tandkött.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

365

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

30/05/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Det bästa som hänt mina tänder

Min tandläkare rekommenderade mig att välja HX3641/11 Sonisk eltandborste. Ett val som jag är mycket nöjd med, jag har inte varit så fin i munne sedan jag hadde mjölktänder.

Fördelar

Fäscht och rent snabbt och enkelt

Nackdelar

Naj

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste

12/04/2026

Danmark

Danmark

Simple and great!

Have had far more expensive electrical toothbrushes and this does the job just as good.

Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste

Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste

17/04/2026

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Hellä ikenille, tehokas puhdistuksessa

Ostimme nämä 1100 Series - harjan lapselle sen jälkeen, kun olimme hankkineet 5500-sarjan harjan. Tämäkin on erittäin hyvä ja toimiva. Mielestämme se on parempi kuin pyöreällä harjaspäällä varustettu harja.

Fördelar

Ei kipua, ei verenvuotoa – vain puhtaat hampaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Jämfört med en manuell tandborste för friskare tänder och tandkött

  2. Enskilda resultat kan variera

  3. Data på fil

  4. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge