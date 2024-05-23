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  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
  • Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.

Philips Sonicare 3100 seriesSonisk eltandborste - Svart

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Sockerros
Sockerros
Svart
Svart
Vit
Vit
Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.
Sonisk teknik i kombination med vår borståtgärd tar försiktigt bort plack upp till 3 gånger bättre än en manuell tandborste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Upp till 3 gånger bättre plackborttagning*

Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.

  • Trycksensor

  • 2 minuter lång SmarTimer

  • Upp till 3 gånger bättre plackborttagning

  • Batteri som varar i 14 dagar

Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring

Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring

Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.** 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.

Upp till tre gånger bättre plackborttagning än med en manuell tandborste*

Upp till tre gånger bättre plackborttagning än med en manuell tandborste*

Den elektriska Sonicare-tandborsten med avancerad sonicare-teknik har kliniskt bevisats ta bort upp till tre gånger mer* plack än en manuell tandborste. Den tar bort plack från tänderna och längs tandköttskanten samtidigt som den skyddar tandköttet.

Inbyggd trycksensor skyddar dina tänder och ditt tandkött

Inbyggd trycksensor skyddar dina tänder och ditt tandkött

Inbyggd trycksensor känner automatiskt av det tryck du applicerar, varnar dig och reducerar tandborstens vibrationer automatiskt för att skydda tandköttet. Tandborsten avger ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

746

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

23/05/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Smidig o lättanvänd

Lätt att hålla i. Bra batteritid. Bra med timer efter 30 sek o efter 2 min.

Fördelar

Bra batteritid, bra med timer 30 sek/2 min

Nackdelar

Dyra borstar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart

07/12/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Hygienisk

Det bästa med den här borsten är att borsthuvudet inte är ihåligt (som hos den stora konkurrentens borstar). Det är då lättare att hålla borsten ren och fräsch och man spiller inte lika mycket under borstningen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

14/05/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Prisvärd

Gör vad den ska väldigt bra. Och till ett mycket bra pris. Jättenöjd

Fördelar

Rent i munnen

Nackdelar

Kittlar enormt i munnen i början. Men det går över

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Jämfört med en manuell tandborste för friskare tänder och tandkött

  2. Enskilda resultat kan variera

  3. Data på fil

  4. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge