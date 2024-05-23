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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX3671/14
HX367BK
Trycksensor
2 minuter lång SmarTimer
Upp till 3 gånger bättre plackborttagning
Batteri som varar i 14 dagar
Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.** 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.
Den elektriska Sonicare-tandborsten med avancerad sonicare-teknik har kliniskt bevisats ta bort upp till tre gånger mer* plack än en manuell tandborste. Den tar bort plack från tänderna och längs tandköttskanten samtidigt som den skyddar tandköttet.
Inbyggd trycksensor känner automatiskt av det tryck du applicerar, varnar dig och reducerar tandborstens vibrationer automatiskt för att skydda tandköttet. Tandborsten avger ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.
4.2
av 5
746
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
gurrae
23/05/2024
Sverige
Verifierad köpare
Smidig o lättanvänd
Lätt att hålla i. Bra batteritid. Bra med timer efter 30 sek o efter 2 min.
Fördelar
Bra batteritid, bra med timer 30 sek/2 min
Nackdelar
Dyra borstar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart
PL12345
07/12/2023
Sverige
Verifierad köpare
Hygienisk
Det bästa med den här borsten är att borsthuvudet inte är ihåligt (som hos den stora konkurrentens borstar). Det är då lättare att hålla borsten ren och fräsch och man spiller inte lika mycket under borstningen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Micre
14/05/2023
Sverige
Verifierad köpare
Prisvärd
Gör vad den ska väldigt bra. Och till ett mycket bra pris. Jättenöjd
Fördelar
Rent i munnen
Nackdelar
Kittlar enormt i munnen i början. Men det går över
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Jämfört med en manuell tandborste för friskare tänder och tandkött
Enskilda resultat kan variera
Data på fil
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge