      Philips Sonicare 3100 series Sonisk eltandborste + resefodral - Svart

      HX3673/14

      Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.

      Sonisk teknik i kombination med vår borståtgärd tar försiktigt bort plack upp till 3 gånger bättre än en manuell tandborste.

      Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.

      Upp till 3 gånger bättre plackborttagning*

      • Trycksensor
      • 2 minuter lång SmarTimer
      • Upp till 3 gånger bättre plackborttagning
      • Batteri som varar i 14 dagar
      • Premium Resefodral
      Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring

      Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.** 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.

      Upp till tre gånger bättre plackborttagning än med en manuell tandborste*

      Den elektriska Sonicare-tandborsten med avancerad sonicare-teknik har kliniskt bevisats ta bort upp till tre gånger mer* plack än en manuell tandborste. Den tar bort plack från tänderna och längs tandköttskanten samtidigt som den skyddar tandköttet.

      Inbyggd trycksensor skyddar dina tänder och ditt tandkött

      Inbyggd trycksensor känner automatiskt av det tryck du applicerar, varnar dig och reducerar tandborstens vibrationer automatiskt för att skydda tandköttet. Tandborsten avger ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.

      Optimera din borstning med SmarTimer och QuadPacer

      Två minuter lång SmarTimer och 30-sekunder lång QuadPacer vägleder dig genom borstningen under den rekommenderade tiden i alla delar av munnen för att säkerställa en komplett rengöring.

      Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena

      Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pipljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.

      Easy-Start för att underlätta övergången

      Med Easy-Start-programmet kan du gradvis öka borstningseffekten de första 14 gångerna som du använder den nya tandborsten.

      Batteri som varar i 14 dagar

      Batteriet räcker i upp till 14 dagar så att du kan använda tandborsten länge utan att behöva ladda den.

      Gör resan enklare för dig

      Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara din tandborste på ett hygieniskt sätt, och med vår kompakta USB-laddningsenhet kan du hålla igång dina enheter när du är ute och reser. Du får två veckors regelbunden användning från en laddning, men laddaren är perfekt för långa resor.

      Tekniska specifikationer

      • Effekt

        Spänning
        DC 5 V

      • Tekniska specifikationer

        batteri
        Laddningsbar
        Drifttid (full till tom)
        14 dagar*****
        Energiförbrukning
        Standby utan display < 0,5 W
        Batterityp
        Litiumjon

      • Design och finish

        Färg
        Svart

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Lättanvänd

        Handtag
        Tunn, ergonomisk design
        Borsthuvudsystem
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Batteriindikator
        Lampan visar batteristatusen
        Påminnelse om att byta BrushSync
        • Bytespåminnelse
        • Du vet alltid när det är dags
        • att byta borsthuvud
        • Påminnelseikonen tänds
        • för att alltid ge bästa möjliga resultat

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        1 3100-serien
        Resefodral
        1
        Borsthuvud
        1 C1 ProResults, standard
        Laddare
        1 USB-laddare (väggadapter medföljer inte)

      • Rengöringsprestanda

        Prestanda
        Tar bort upp till tre gånger mer plack*
        Timer
        Quadpacer och SmarTimer
        Hastighet
        Upp till 31 000 borströrelser/min
        Tryckfeedback
        Handtag som vibrerar för att varna användaren

      • Lägen

        Rengöra
        För överlägsen daglig rengöring

      • Smart-sensorteknologi

        Trycksensor
        Varnar när du borstar för hårt
        Påminnelse om att byta BrushSync
        • Du vet alltid när det är dags
        • att byta borsthuvud

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Sonicare-handtag 3100 Series
      • ProResults-borsthuvud (C1)
      • USB-laddare
      • Resefodral

      • Jämfört med en manuell tandborste för friskare tänder och tandkött
      • Enskilda resultat kan variera
      • * Data på fil
      • **** baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge

