      Philips Sonicare 4100 Series Sonisk eltandborste

      HX3689/41

      Övergripande klassificering / 5
      Hej då manuell tandborste. Hej Sonicare.

      Sonic-tekniken i kombination med borströrelserna tar skonsamt bort fläckar för naturligt vitare tänder varje gång du borstar.

      Hjälper till att bleka tänderna varje gång du borstar

      • Sonicare-tekniken
      • QuadPacer och SmarTimer
      • Tunn, ergonomisk design
      • 14 dagars batteritid
      Hjälper till att bleka tänderna varje gång du borstar

      Sonicare elektrisk eltandborste med avancerad sonisk teknik tar skonsamt bort fläckar för naturligt vitare tänder varje gång du borstar.

      Trycksensor hjälper till att skydda dina tänder och tandkött

      Inbyggd trycksensor känner automatiskt av det tryck du applicerar, varnar dig och reducerar tandborstens vibrationer automatiskt för att skydda tandköttet. Tandborsten avger ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.

      Optimera din borstning med SmarTimer och QuadPacer

      Två minuter lång SmarTimer och 30-sekunder lång QuadPacer vägleder dig genom borstningen under den rekommenderade tiden i alla delar av munnen för att säkerställa en komplett rengöring.

      Växla mellan två intensitetsinställningar

      Växla mellan två intensitetsinställningar för den bästa borstningen.

      Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring

      Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.* 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.

      Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena

      Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pipljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.

      Batteri som varar i 14 dagar

      Batteriet räcker i upp till 14 dagar så att du kan använda tandborsten länge utan att behöva ladda den.

      Använd mindre. Återanvänd mer

      Vår ambition på Philips är att minska mängden elektroniskt avfall. Ett sätt att göra det är att minimera antalet adaptrar vi skickar ut på marknaden. Till dessa produkter medföljer ingen nätadapter eftersom vi vill minska mängden elektroniskt avfall.

      Tekniska specifikationer

      • Effekt

        Spänning
        DC 5 V

      • Tekniska specifikationer

        batteri
        Laddningsbar
        Drifttid (full till tom)
        14 dagar**
        Batterityp
        Litiumjon
        Energiförbrukning
        Standby utan display < 0,5 W

      • Design och finish

        Färg
        Paradise Pink Prismatic

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Lättanvänd

        Handtag
        Tunn, ergonomisk design
        Batteriindikator
        Lampan visar batteristatusen
        Borsthuvudsystem
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Påminnelse om att byta BrushSync
        • Bytespåminnelse
        • Du vet alltid när det är dags
        • att byta borsthuvud
        • Påminnelseikonen tänds
        • för att alltid ge bästa möjliga resultat

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        1 4100-serien
        Borsthuvuden
        1 W Optimal White
        Laddare
        1

      • Rengöringsprestanda

        Prestanda
        Hjälper till att bleka tänderna varje gång du borstar
        Timer
        Quadpacer och SmarTimer
        Tryckfeedback
        Handtag som vibrerar för att varna användaren

      • Lägen

        Rengöra
        För överlägsen daglig rengöring
        Två intensitetsnivåer
        • Hög
        • Låg

      • Smart-sensorteknologi

        Påminnelse om att byta BrushSync
        • Du vet alltid när det är dags
        • att byta borsthuvud
        Trycksensor
        Varnar när du borstar för hårt

      Clippin

      • * Baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge.

