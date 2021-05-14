HX3689/41
Hej då manuell tandborste. Hej Sonicare.
Sonic-tekniken i kombination med borströrelserna tar skonsamt bort fläckar för naturligt vitare tänder varje gång du borstar.
Sonisk eltandborste
Sonicare elektrisk eltandborste med avancerad sonisk teknik tar skonsamt bort fläckar för naturligt vitare tänder varje gång du borstar.
Inbyggd trycksensor känner automatiskt av det tryck du applicerar, varnar dig och reducerar tandborstens vibrationer automatiskt för att skydda tandköttet. Tandborsten avger ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.
Två minuter lång SmarTimer och 30-sekunder lång QuadPacer vägleder dig genom borstningen under den rekommenderade tiden i alla delar av munnen för att säkerställa en komplett rengöring.
Växla mellan två intensitetsinställningar för den bästa borstningen.
Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.* 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.
Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pipljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.
Batteriet räcker i upp till 14 dagar så att du kan använda tandborsten länge utan att behöva ladda den.
Vår ambition på Philips är att minska mängden elektroniskt avfall. Ett sätt att göra det är att minimera antalet adaptrar vi skickar ut på marknaden. Till dessa produkter medföljer ingen nätadapter eftersom vi vill minska mängden elektroniskt avfall.
