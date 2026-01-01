Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Laddningsbar tandborste
Väsentlig vård för friska tänder och tandkött
Tar försiktigt bort 3 gånger mer plack
Två intensitetsnivåer
EasyStart
SmartTimer och QuadPacer
14 dagars batteritid
Tar försiktigt bort upp till 3 gånger mer plack*
Den här elektriska tandborsten levereras med vårt Intercare-borsthuvud. De extra långa borststråna tar bort mer plack mellan tänderna och på svåråtkomliga ställen.
Sonicares vätskeverkan
Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om tänder och tandkött med 31 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Välj din perfekta rengöringsupplevelse
Få en behaglig rengöring med två intensitetsinställningar. Välj mellan medel och låg. Oavsett om du vill ha lite mer effekt eller fokusera på en specifik del så går det att ställa in.
Byt enkelt till elektrisk borstning
Sonicares EasyStart-program har utformats för personer som precis har börjat borsta med en elektrisk tandborste. Programmet ger dig möjlighet att gradvis och försiktigt öka borsteffekten under de första 14 borstningarna.
Vägledda borstningssessioner
Få ut det mesta av din borsttid med Sonicares rengöringstimer. Var 30 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmarTimer att borstningen är klar.
14 dagars batteritid
Få upp till 14 dagars regelbunden borstning efter en full laddning. Gör din borstningsrutin ännu smidigare.
Intensitetsnivåer
Låg
För känsliga tänder/känsligt tandkött
Intensitetsnivåer
Medium
För daglig rengöring
Effekt
Spänning
100–240 V
Tekniska specifikationer
batteri
Laddningsbar
Drifttid (full till tom)
14 dagar
Energiförbrukning
Standby utan display < 0,5 W (nås automatisk inom en minut)