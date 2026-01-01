Söktermer

    • Väsentlig vård för friska tänder och tandkött Väsentlig vård för friska tänder och tandkött Väsentlig vård för friska tänder och tandkött

      Philips Sonicare 3100 Laddningsbar tandborste

      HX4032/03

      Väsentlig vård för friska tänder och tandkött

      Byt smidigt till elektrisk borstning med Philips Sonicare 3000 Series. Få upp till fem gånger mer plackborttagning jämfört med en manuell tandborste

      Väsentlig vård för friska tänder och tandkött

      Tar försiktigt bort upp till 5 gånger mer plack*

      • Tar försiktigt bort 5 gånger mer plack
      • Trycksensor
      • Tre intensitetsnivåer
      • EasyStart
      • SmartTimer och QuadPacer
      Tar försiktigt bort upp till 5 gånger mer plack*

      Tar försiktigt bort upp till 5 gånger mer plack*

      Den här elektriska tandborsten levereras med vårt W-borsthuvud. Den använder tätt sittande borststrån för att ta bort upp till fem gånger mer plack* samtidigt som den ger hela munnen en uppfriskande rengöring.

      Sonicares vätskeverkan

      Sonicares vätskeverkan

      Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om tänder och tandkött med 31 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

      Skydda tandköttet med vår trycksensor

      Skydda tandköttet med vår trycksensor

      Det är lätt att borsta för hårt, och därför har den här Philips Sonicare-tandborsten en smart optisk sensor som känner av för hårt tryck. Om du borstar för hårt avger den lätta vibrationer som påminner dig om att minska trycket för att skydda tandköttet.

      Välj din perfekta rengöringsupplevelse

      Välj din perfekta rengöringsupplevelse

      Få en behaglig rengöring med tre intensitetsinställningar. Välj mellan hög, medel och låg. Oavsett om du vill ha lite mer effekt eller fokusera på en specifik del så går det att ställa in.

      Byt enkelt till elektrisk borstning

      Byt enkelt till elektrisk borstning

      Sonicares EasyStart-program har utformats för personer som precis har börjat borsta med en elektrisk tandborste. Programmet ger dig möjlighet att gradvis och försiktigt öka borsteffekten under de första 14 borstningarna.

      Vägledda borstningssessioner

      Vägledda borstningssessioner

      Få ut det mesta av din borsttid med Sonicares rengöringstimer. Var 30 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmarTimer att borstningen är klar.

      14 dagars batteritid

      14 dagars batteritid

      Få upp till 14 dagars regelbunden borstning efter en full laddning. Gör din borstningsrutin ännu smidigare.

      Tekniska specifikationer

      • Intensitetsnivåer

        Hög
        För att förbättra din rengöring
        Låg
        För känsliga tänder/känsligt tandkött

      • Intensitetsnivåer

        Medium
        För daglig rengöring

      • Effekt

        Spänning
        100–240 V

      • Tekniska specifikationer

        batteri
        Laddningsbar
        Drifttid (full till tom)
        14 dagar
        Batterityp
        Litiumjon
        Energiförbrukning
        Standby utan display < 0,5 W (nås automatisk inom en minut)

      • Design och finish

        Färg
        Ljusrosa

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Lättanvänd

        Batteriindikator
        Belyst ikon indikerar batteriets livslängd
        Skaftkompatibilitet
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Handtag
        Tunn, ergonomisk design
        Timer
        SmarTimer och QuadPacer

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        1 3100 laddningsbar tandborste
        Borsthuvud
        2 Optimal White W
        Laddare
        1

      • Rengöringsprestanda

        Plackborttagning
        Tar bort upp till fem gånger mer plack*

      • Lägen

        Rengöra
        För överlägsen daglig rengöring

