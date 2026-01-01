HX4033/32
Väsentlig vård för friska tänder och tandkött
Byt smidigt till elektrisk borstning med Philips Sonicare 3000 Series. Få upp till fem gånger mer plackborttagning jämfört med en manuell tandborsteLäs mer om produkten
Laddningsbar tandborste
Den här elektriska tandborsten levereras med vårt W-borsthuvud. Den använder tätt sittande borststrån för att ta bort upp till fem gånger mer plack* samtidigt som den ger hela munnen en uppfriskande rengöring.
Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om tänder och tandkött med 31 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Få en behaglig rengöring med tre intensitetsinställningar. Välj mellan hög, medel och låg. Oavsett om du vill ha lite mer effekt eller fokusera på en specifik del så går det att ställa in.
Sonicares EasyStart-program har utformats för personer som precis har börjat borsta med en elektrisk tandborste. Programmet ger dig möjlighet att gradvis och försiktigt öka borsteffekten under de första 14 borstningarna.
Få ut det mesta av din borsttid med Sonicares rengöringstimer. Var 30 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmarTimer att borstningen är klar.
Få upp till 14 dagars regelbunden borstning efter en full laddning. Gör din borstningsrutin ännu smidigare.
