    • Borsthuvudet för fantastisk blekning Borsthuvudet för fantastisk blekning Borsthuvudet för fantastisk blekning

      Philips Sonicare Optimal White 4+1-pack borsthuvuden

      HX6065/87

      Borsthuvudet för fantastisk blekning

      Få ett strålande leende med det här kliniskt testade borsthuvudet för tandblekning från Philips Sonicare. Du ser resultat efter bara en vecka samtidigt som du får en exceptionell rengöring varje dag.

      Optimal White
      Optimal White

      4+1-pack borsthuvuden

      Borsthuvudet för fantastisk blekning

      100 % vitare tänder på en vecka*

      • 100 % vitare tänder på en vecka*
      • Tar bort sju gånger mer plack*
      • Medelmjuk
      • 4+1-pack
      Upp till 100 % mer fläckborttagning på bara en vecka*

      Upp till 100 % mer fläckborttagning på bara en vecka*

      Vitare tänder är inom räckhåll med det här borsthuvudets centrala fläckborttagningsdyna. De diamantformade borststråna är utformade för att öka ytkontakten och ta bort fläckar mer effektivt. Resultaten talar för sig själva med upp till 100 % vitare tänder på bara en vecka.*

      Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

      Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

      Vårt blekningsborsthuvud använder tätt sittande borststrån för att ta bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste samtidigt som hela munnen får en uppfriskande rengöring.

      Beprövad Sonicare-teknik

      Beprövad Sonicare-teknik

      Upplev den renhet som valts av miljontals personer. Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om dina tänder och ditt tandkött med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

      Har bevisats leverera effektiv munvård

      Har bevisats leverera effektiv munvård

      Alla Philips Sonicare-borsthuvuden är noggrant utformade och kliniskt testade. Så du kan vara säker på att de uppfyller högsta standard när det gäller kvalitet, säkerhet och prestanda.

      Fortsätt borsta med BrushSync-påminnelser

      Fortsätt borsta med BrushSync-påminnelser

      Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och det är därför Philips Sonicare-tandborstar har BrushSync-teknik. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.

      Passar alla Philips Sonicare-handtag med klickfäste

      Passar alla Philips Sonicare-handtag med klickfäste

      Det här borsthuvudet är kompatibelt med alla Philips Sonicare-eltandborstar.*** Klicka bara på eller av det för enkel rengöring och byte.

      Tillverkat av 70 % biobaserad plast**

      Tillverkat av 70 % biobaserad plast**

      Vi arbetar med att minska användningen av fossilbaserad plast i våra produkter. Därför är 70 % av plasten i den här borsten biobaserad.**

      Pappersbaserad återvinningsbar förpackning

      Pappersbaserad återvinningsbar förpackning

      Alla våra borsthuvuden levereras i en pappersbaserad förpackning som kan återvinnas där så är möjligt.

      Tekniska specifikationer

      • Design och finish

        Borsthårdhet
        Medelmjuk
        Färg
        Vit
        Påminnelseborststrån
        Blå borstfärg bleks
        Storlek
        Standard
        Smart borsthuvudsidentifiering
        Ja

      • Kompatibilitet

        Borsthuvudsystem
        Klickfäste
        Inte lämpliga för
        Philips One
        Kompatibla tandborstar
        Philips Sonicare

      • Medföljande tillbehör

        Borsthuvuden
        5 W2 Optimal White

      • Kvalitet och prestanda

        Byte
        Var tredje månad
        Testad
        för optimal användning
        Tillverkad i
        Tyskland
        Fördelar
        • Friskare tandkött
        • Plackborttagning
        • Fläckborttagning/blekning

      • I White-läget jämfört med en manuell tandborste.
      • * Tilldelat plasten på borsthuvudet på massbalansbas.
      • ** Inte kompatibelt med Philips One-handtag.

