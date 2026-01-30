HX6065/87
Borsthuvudet för fantastisk blekning
Få ett strålande leende med det här kliniskt testade borsthuvudet för tandblekning från Philips Sonicare. Du ser resultat efter bara en vecka samtidigt som du får en exceptionell rengöring varje dag.Läs mer om produkten
4+1-pack borsthuvuden
Vitare tänder är inom räckhåll med det här borsthuvudets centrala fläckborttagningsdyna. De diamantformade borststråna är utformade för att öka ytkontakten och ta bort fläckar mer effektivt. Resultaten talar för sig själva med upp till 100 % vitare tänder på bara en vecka.*
Vårt blekningsborsthuvud använder tätt sittande borststrån för att ta bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste samtidigt som hela munnen får en uppfriskande rengöring.
Upplev den renhet som valts av miljontals personer. Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om dina tänder och ditt tandkött med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Alla Philips Sonicare-borsthuvuden är noggrant utformade och kliniskt testade. Så du kan vara säker på att de uppfyller högsta standard när det gäller kvalitet, säkerhet och prestanda.
Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och det är därför Philips Sonicare-tandborstar har BrushSync-teknik. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.
Det här borsthuvudet är kompatibelt med alla Philips Sonicare-eltandborstar.*** Klicka bara på eller av det för enkel rengöring och byte.
Vi arbetar med att minska användningen av fossilbaserad plast i våra produkter. Därför är 70 % av plasten i den här borsten biobaserad.**
Alla våra borsthuvuden levereras i en pappersbaserad förpackning som kan återvinnas där så är möjligt.
