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Utgått

Philips SonicareFor Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush

HX6341/02

4.7
| (7) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
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Recensioner

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4.7

av 5

7

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

11/04/2017

Sverige

Sverige

Barnen älskar den!

Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Fördelar

Qualität

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

29/07/2015

Nederland

Nederland

superhandige tandenborstel!

hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

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