Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
4.7
av 5
7
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Lolisosa
11/04/2017
Sverige
Barnen älskar den!
Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Feuerstein321
19/11/2019
Deutschland
Verifierad köpare
Einfach Klasse
Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.
Fördelar
Qualität
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Merlijn10
29/07/2015
Nederland
superhandige tandenborstel!
hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush