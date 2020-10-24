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Philips Sonicare For Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush
Utgått
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HX6341/02
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Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Vad visar batteristatuslamporna på min Sonicare-tandborste?
Varför behöver min Philips Sonicare-app ha behörigheter
Borsthuvudet är svårt att sätta fast eller ta bort.
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste laddas inte
Min Sonicare-tandborste vibrerar för kraftfullt