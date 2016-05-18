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Utgått
2-pack
Standardstorlek
Påskruvningsbart
Det här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har en konturformad profil för att på ett naturligt sätt passa tändernas form för en grundlig rengöring.
Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.
Borsthuvudena i Philips Sonicare E-Series skruvas på och av borsthandtaget. Det ger en säker passform och gör det enkelt att underhålla och rengöra.
4.3
av 5
58
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
greyjaybee
18/05/2016
United Kingdom
Best of the bunch !
Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ade52
28/01/2016
United Kingdom
Verifierad köpare
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Piia
28/01/2016
United Kingdom
Verifierad köpare
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads