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  • Klassisk kraft. Klassisk rengöring.
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  • Klassisk kraft. Klassisk rengöring.
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Utgått

Philips Sonicare e-SeriesSoniska tandborsthuvuden i standardutförande

HX7002/20

4.3
| (58) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Klassisk kraft. Klassisk rengöring.
Philips Sonicare E-Series rekommenderas för effektiv daglig plackborttagning.
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Ett första steg på vägen till bättre munhälsa

Klassisk kraft. Klassisk rengöring.

  • 2-pack

  • Standardstorlek

  • Påskruvningsbart

Vårt klassiska borsthuvud

Vårt klassiska borsthuvud

Det här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har en konturformad profil för att på ett naturligt sätt passa tändernas form för en grundlig rengöring.

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

System som skruvas på för Essence, Elite, Xtreme, Advance

System som skruvas på för Essence, Elite, Xtreme, Advance

Borsthuvudena i Philips Sonicare E-Series skruvas på och av borsthandtaget. Det ger en säker passform och gör det enkelt att underhålla och rengöra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

58

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

18/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best of the bunch !

Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

28/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great product

Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

28/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great product

Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

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