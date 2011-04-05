Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
1-pack
Kompakt format
Påskruvningsbart
Det här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har en konturformad profil för att på ett naturligt sätt passa tändernas form för en grundlig rengöring.
Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.
Borsthuvudena i Philips Sonicare E-Series skruvas på och av borsthandtaget. Det ger en säker passform och gör det enkelt att underhålla och rengöra.
4.6
av 5
14
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
lekarl
05/04/2011
Sverige
Sonika bäst
Helt suverän att använda+ undviker med dess hjälp dyra tandläkarräkningar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden
05/01/2011
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Verifierad köpare
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels