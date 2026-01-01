HX7411/10
Avancerad vård för känsliga tänder och känsligt tandkött
Grundlig rengöring kan fortfarande vara skonsam mot känsliga tänder och känsligt tandkött med 10 gånger mer plackborttagning*. Med vår nästa generations Sonicare-teknik för en kraftfull men ändå skonsam rengöring, även på svåråtkomliga ställen.Läs mer om produkten
Laddningsbar tandborste
En grundlig rengöring kan fortfarande vara skonsam mot känsliga tänder och känsligt tandkött. Det här S2 Sensitive-borsthuvudet har en unik design med långa, tunna och otroligt mjuka borststrån som gör varje borstdrag skonsamt. Med fler än 3 000 tätt sittande borststrån kan du ta bort tio gånger mer plack än med en manuell tandborste*.
Den här elektriska tandborsten använder vår nästa generations Sonicare-teknik för att ge dig en otroligt jämn rengöring i hela munnen. Motorn justerar effekten automatiskt så att prestandan inte minskar när du når mer svåråtkomliga områden. Du får en skonsam men effektiv rengöring av tänder och tandkött med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borsten att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Den här elektriska tandborsten från Sonicare har en ljusring vid basen som varsamt signalerar om du trycker för hårt. Lätta bara på trycket när den lyser för att skydda tandköttet.
Ge din rengöring en extra boost med nio borstinställningar. Oavsett om du vill ha lite mer kraft eller ett specifikt fokus kan du få det. Välj mellan lägena Clean, Sensitive och White. Välj en av tre intensitetsinställningar.
Uppnå dina munhälsomål med Sonicare-tandborsten och -appen. De två parkopplas smidigt för att ge dig vägledd borstning, tips samt innehåll som har anpassats efter dig. Tillsammans är ni oslagbara.
Vårt laddningsfodral för resor med en inbyggd laddningsport gör att du kan ladda enheten när du är på språng. Det är tillräckligt tåligt för att skydda din Sonicare-tandborste, och även tillräckligt kompakt för att få plats i vilken väska som helst, vilket gör det till det perfekta resesällskapet.
Få ut det mesta av din borsttid med Sonicares rengöringstimer. Var 20 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmarTimer att borstningen är klar.
Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och därför har Philips Sonicare-tandborstar en påminnelsefunktion för att byta borsthuvud. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.
Få upp till 21 dagars regelbunden borstning efter en laddning, vilket gör din borstningsrutin ännu smidigare.
