    • Avancerad vård för friskare tandkött*** Avancerad vård för friskare tandkött*** Avancerad vård för friskare tandkött***

      Philips Sonicare Series 7100 Laddningsbar tandborste

      HX7429/02

      Avancerad vård för friskare tandkött***

      Få bättre tandköttshälsa varje gång du borstar tänderna. Vår nästa generations Sonicare-teknik ger en kraftfull men skonsam rengöring, även på svåråtkomliga ställen, med upp till 7 gånger friskare tandkött** och upp till 10 gånger mer plackborttagning*.

      Avancerad vård för friskare tandkött***

      Tar försiktigt bort 10 gånger mer plack*

      • Tar bort tio gånger mer plack*
      • Upp till sju gånger friskare tandkött**
      • Nästa generations Sonicare-teknik
      • Visuell trycksensor
      • 4 borstlägen, 3 intensitetsnivåer
      Upp till sju gånger friskare tandkött**

      Upp till sju gånger friskare tandkött**

      Få bättre tandköttshälsa med detta specialutvecklade G3 Gum Health-borsthuvud. Borststrånas placering gör att de yttre borststråna borstar tandköttskanten även när du fokuserar på tänderna. Resultatet är upp till sju gånger friskare tandkött på två veckor**. Den specialutvecklade flexibiliteten hjälper dig även att ta bort upp till tio gånger mer plack än en manuell tandborste*.

      Nästa generations Sonicare-teknik

      Nästa generations Sonicare-teknik

      Den här elektriska tandborsten använder vår nästa generations Sonicare-teknik som ger vår mest tillförlitliga och konsekventa borstning för utmärkta resultat varje gång. Motorn justerar effekten automatiskt så att prestandan inte minskar när du når mer svåråtkomliga områden. Du får en skonsam men effektiv rengöring av tänder och tandkött med 62 000 borstsrörelser per minut. Sonicare Fluid Action hjälper borsten att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

      Skydda tandköttet med trycksensorn

      Skydda tandköttet med trycksensorn

      Den här elektriska tandborsten från Sonicare har en ljusring vid basen som varsamt signalerar om du trycker för hårt. Lätta bara på trycket när den lyser för att skydda tandköttet.

      Välj din perfekta rengöringsupplevelse

      Välj din perfekta rengöringsupplevelse

      Ge din rengöring en extra boost med tolv borstinställningar. Oavsett om du vill ha lite mer kraft eller ett specifikt fokus kan du få det. Välj mellan lägena Clean, Sensitive, Gum Health och White. Välj en av tre intensitetsinställningar.

      Borstningsstatistik direkt i handen

      Borstningsstatistik direkt i handen

      Uppnå dina munhälsomål med Sonicare-tandborsten och -appen. De två parkopplas smidigt för att ge dig vägledd borstning, tips samt innehåll som har anpassats efter dig. Tillsammans är ni oslagbara.

      Bär med dig enheten, ladda den var som helst

      Bär med dig enheten, ladda den var som helst

      Vårt laddningsfodral för resor med en inbyggd laddningsport gör att du kan ladda enheten när du är på språng. Det är tillräckligt tåligt för att skydda din Sonicare-tandborste, och även tillräckligt kompakt för att få plats i vilken väska som helst, vilket gör det till det perfekta resesällskapet.

      Vägledda borstningssessioner

      Vägledda borstningssessioner

      Få ut det mesta av din borsttid med Sonicares rengöringstimer. Var 20 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmarTimer att borstningen är klar.

      Fortsätt borsta bra med påminnelser om att byta borsthuvud

      Fortsätt borsta bra med påminnelser om att byta borsthuvud

      Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och därför har Philips Sonicare-tandborstar en påminnelsefunktion för att byta borsthuvud. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.

      21 dagars regelbunden borstning

      21 dagars regelbunden borstning

      Få upp till 21 dagars regelbunden borstning efter en laddning. Det gör din borstningsrutin ännu smidigare.

      Tekniska specifikationer

      • Intensitetsnivåer

        Hög
        För att förbättra din rengöring
        Medium
        För daglig rengöring
        Låg
        För känsliga tänder/känsligt tandkött

      • Produktuppdatering

        Supportperiod
        Philips tillhandahåller nödvändiga säkerhetsuppdateringar fram till den 31 december 2026.

      • Effekt

        Spänning
        100–240 V

      • Tekniska specifikationer

        batteri
        Laddningsbar
        Drifttid (full till tom)
        21 dagar
        Batterityp
        Litiumjon
        Energiförbrukning
        Standby utan display < 0,5 W

      • Design och finish

        Färg
        Vit och svart

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Kompatibilitet

        Kompatibilitet med Android
        Android-telefoner med Bluetooth 4.0 och senare
        Trådlös Bluetooth-teknik
        Ansluten borstningsapp
        iOS-kompatibilitet
        iPhone med Bluetooth 4.0 och senare

      • Lättanvänd

        Handtag
        Tunn, ergonomisk design
        Batteriindikator
        Belyst ikon indikerar batteriets livslängd
        Skaftkompatibilitet
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Resefodral
        Laddningsfodral för resan
        Timer
        BrushPacer och SmartTimer

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        2 7100 laddningsbara tandborstar
        Borsthuvud
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 S2 Sensitive
        Laddare
        1 USB-A-laddare
        Laddningsfodral för resan
        2 laddningsfodral för resor

      • Rengöringsprestanda

        Plackborttagning
        Upp till tio gånger mer effektiv*
        Friskare tandkött
        Upp till sju gånger friskare tandkött**
        Hastighet
        62 000 borsttag/min

      • Lägen

        Rengöra
        För överlägsen daglig rengöring
        Vit
        För att ta bort missfärgningar
        Friskare tandkött
        Masserar tandköttet varsamt
        Sensitive
        För känsliga tänder/känsligt tandkött

      • Smart-sensorteknologi

        Tryckfeedback
        • Ljusring som lyser lila
        • Vibration och pulserande ljud
        Bytespåminnelse
        BrushSync meddelar dig när det är dags att byta ut borsthuvudet

      • Sonicare-appen

        Spårnings- och resultatrapporter
        Övervakar borstningsmönster över tid och hjälper dig att upprätthålla din munhälsa.

      • på svåråtkomliga ställen, jämfört med en manuell tandborste efter två veckor
      • * I Gum Health-läget jämfört med en vanlig tandborste efter två veckor
      • ** Jämfört med en manuell tandborste

