Nästa generations Sonicare-teknik

Den här elektriska tandborsten använder vår nästa generations Sonicare-teknik som ger vår mest tillförlitliga och konsekventa borstning för utmärkta resultat varje gång. Motorn justerar effekten automatiskt så att prestandan inte minskar när du når mer svåråtkomliga områden. Du får en skonsam men effektiv rengöring av tänder och tandkött med 62 000 borstsrörelser per minut. Sonicare Fluid Action hjälper borsten att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.