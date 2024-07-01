HX7429/02
Avancerad vård för friskare tandkött***
Få bättre tandköttshälsa varje gång du borstar tänderna. Vår nästa generations Sonicare-teknik ger en kraftfull men skonsam rengöring, även på svåråtkomliga ställen, med upp till 7 gånger friskare tandkött** och upp till 10 gånger mer plackborttagning*.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Laddningsbar tandborste
totalt
recurring payment
Få bättre tandköttshälsa med detta specialutvecklade G3 Gum Health-borsthuvud. Borststrånas placering gör att de yttre borststråna borstar tandköttskanten även när du fokuserar på tänderna. Resultatet är upp till sju gånger friskare tandkött på två veckor**. Den specialutvecklade flexibiliteten hjälper dig även att ta bort upp till tio gånger mer plack än en manuell tandborste*.
Den här elektriska tandborsten använder vår nästa generations Sonicare-teknik som ger vår mest tillförlitliga och konsekventa borstning för utmärkta resultat varje gång. Motorn justerar effekten automatiskt så att prestandan inte minskar när du når mer svåråtkomliga områden. Du får en skonsam men effektiv rengöring av tänder och tandkött med 62 000 borstsrörelser per minut. Sonicare Fluid Action hjälper borsten att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Den här elektriska tandborsten från Sonicare har en ljusring vid basen som varsamt signalerar om du trycker för hårt. Lätta bara på trycket när den lyser för att skydda tandköttet.
Ge din rengöring en extra boost med tolv borstinställningar. Oavsett om du vill ha lite mer kraft eller ett specifikt fokus kan du få det. Välj mellan lägena Clean, Sensitive, Gum Health och White. Välj en av tre intensitetsinställningar.
Uppnå dina munhälsomål med Sonicare-tandborsten och -appen. De två parkopplas smidigt för att ge dig vägledd borstning, tips samt innehåll som har anpassats efter dig. Tillsammans är ni oslagbara.
Vårt laddningsfodral för resor med en inbyggd laddningsport gör att du kan ladda enheten när du är på språng. Det är tillräckligt tåligt för att skydda din Sonicare-tandborste, och även tillräckligt kompakt för att få plats i vilken väska som helst, vilket gör det till det perfekta resesällskapet.
Få ut det mesta av din borsttid med Sonicares rengöringstimer. Var 20 sekund uppmanar BrushPacer dig att borsta ett nytt område. Efter 2 minuter indikerar SmarTimer att borstningen är klar.
Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och därför har Philips Sonicare-tandborstar en påminnelsefunktion för att byta borsthuvud. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.
Få upp till 21 dagars regelbunden borstning efter en laddning. Det gör din borstningsrutin ännu smidigare.
Intensitetsnivåer
Produktuppdatering
Effekt
Tekniska specifikationer
Design och finish
Service
Kompatibilitet
Lättanvänd
Medföljande tillbehör
Rengöringsprestanda
Lägen
Smart-sensorteknologi
Sonicare-appen
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.