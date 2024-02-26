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  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
  • Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*

Utgått

Philips SonicareAirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

HX8331/01

3.7
| (934) Recensioner
Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*
Lika viktigt som att borsta tänderna är det att rengöra ordentligt mellan dem, faktum är att 20-40 % av tandytan är mellan tänderna. Många upplever att det är krångligt att rengöra med tandtråd vilket gör att man helt enkelt struntar i det. Den unika teknologin i AirFloss Ultra pressar mikrodroppar av luft och vatten eller munskölj mellan tänderna med ett högt tryck vilket rengör och tar bort plack mycket effektivt. AirFloss Ultra är kliniskt bevisat lika effektivt som tandtråd med mer tidseffektivt och enklare att använda, vilket gör det enkelt att bygga upp en hälsosam vana.
Visa alla fördelar

Gör det enkelt att skapa en bra vana

Friskare tandkött på 2 veckor garanteras*

  • Enklare och snabbare än vanlig tandtråd

Tar bort upp till 99,9 % av placken***

Tar bort upp till 99,9 % av placken***

AirFloss Pro/Ultra tar bort upp till 99,9 % av placken från behandlade områden.***

Luft- och mikrodroppteknik

Luft- och mikrodroppteknik

Våra kliniskt bevisade resultat är möjliga tack vare vår unika teknik som kombinerar luft- och munsköljning eller vatten för att effektivt men skonsamt rengöra mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Ett enkelt sätt att börja med en hälsosam vana

Ett enkelt sätt att börja med en hälsosam vana

Interproximal rengöring är mycket viktig för den övergripande munhälsan. Med AirFloss Pro/Ultra rengör du enkelt djupare mellan tänderna och får en hälsosam vana.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

934

Recensioner

26/02/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

ny effektiv tanndrensning

Högtrycksrensning av tänderna såg ja hos tandläkaren

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

05/08/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt produkt!

Väldig nöjd med produkten och kunde se effekten efter bara första veckans användning!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

07/07/2020

Sverige

Sverige

Utmärk

Hade gamla modellen funkade bra. köpte det nya Airfloss ULtra funkar kanon mycket nöjd

Fördelar

Rengör mellan tänder behöver inte använda tand tråd längre tand köttet blöder inte längre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. AirFloss är utformad för att hjälpa dem som inte använder tandtråd regelbundet att utveckla en sund daglig rengöring mellan tänderna när den används tillsammans med en vanlig tandborste och antimikrobiellt munvatten hos patienter med mild till måttlig tandköttsinflammation. Se Vanliga frågor under supportfliken för ytterligare information.

  2. * Från den behandlade ytan. I en labbstudie – faktiska resultat i munnen kan variera

  3. * *AirFloss Ultra och Pro är samma produkt men kan heta olika beroende på land och kanal.

  4. * * * Beroende på vilken flödesinställning som används