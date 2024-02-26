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NYHET Next-Generation DiamondClean
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Utgått
HX8331/01
Enklare och snabbare än vanlig tandtråd
AirFloss Pro/Ultra tar bort upp till 99,9 % av placken från behandlade områden.***
Våra kliniskt bevisade resultat är möjliga tack vare vår unika teknik som kombinerar luft- och munsköljning eller vatten för att effektivt men skonsamt rengöra mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Interproximal rengöring är mycket viktig för den övergripande munhälsan. Med AirFloss Pro/Ultra rengör du enkelt djupare mellan tänderna och får en hälsosam vana.
3.7
av 5
934
Recensioner
Septimus Severus
26/02/2024
Sverige
Verifierad köpare
ny effektiv tanndrensning
Högtrycksrensning av tänderna såg ja hos tandläkaren
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek
Armindo
05/08/2020
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt produkt!
Väldig nöjd med produkten och kunde se effekten efter bara första veckans användning!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek
Farhad 2
07/07/2020
Sverige
Utmärk
Hade gamla modellen funkade bra. köpte det nya Airfloss ULtra funkar kanon mycket nöjd
Fördelar
Rengör mellan tänder behöver inte använda tand tråd längre tand köttet blöder inte längre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HX8331/01 AirFloss Ultra – Rent mellan tänderna på 60 sek
AirFloss är utformad för att hjälpa dem som inte använder tandtråd regelbundet att utveckla en sund daglig rengöring mellan tänderna när den används tillsammans med en vanlig tandborste och antimikrobiellt munvatten hos patienter med mild till måttlig tandköttsinflammation. Se Vanliga frågor under supportfliken för ytterligare information.
* Från den behandlade ytan. I en labbstudie – faktiska resultat i munnen kan variera
* *AirFloss Ultra och Pro är samma produkt men kan heta olika beroende på land och kanal.
* * * Beroende på vilken flödesinställning som används