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Utgått

Komponent-DVD-mikrosystem

MCD183/12

4

| (8) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Försäkra dig om ett ljud i biokvalitet som fyller hela rummet med Philips mikrosystem med DVD-komponent. Högtalarsystemet med en total uteffekt på 100 W RMS gör att du känner varje ljudeffekt. Innehåller också USB Direct för fotovisning och musikuppspelning.

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Slappna av med fantastisk musik och film

Besatt av ljud

  • 100 W

  • subwoofer

Väcknings- och insomningsfunktion

Väcknings- och insomningsfunktion

Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.

Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna ledljud.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

8

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

2
1

08/05/2018

España

España

buen producto, mal control remoto

el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD183 DVD Micro Theater

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD183 DVD Micro Theater

17/07/2011

Italia

Italia

un acquisto che rispetta la qualita

un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD183 Sistema micro DVD Component

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD183 Sistema micro DVD Component

07/04/2010

United Kingdom

United Kingdom

Good value - excellent service

Decent little system for the price. We didn't need a big 5:1 set for the size of room. We used this set to tie everything together [TV, PVR, mp3, DVD, etc] whic it does very well. Easy to set up, most cables are included. It has a number preset sounds rather than a proper equalizer which means you have to fiddle about to find the best one for what you are playing, but that's clearly specified in the ads and what do you expect when bigger setups are 2 or 3 times the price. Major gripe is the dimness of the display panel. Philips replaced the first, but second one not much different, you can't read it from more than 4-5 feet. Must say how helpful and quick Philips were with tech support and exchanging the unit. Top marks; dial the number and speak to real people. Only other problem is the mp3 menus which don't show all of the track name. All in all, a pleasing product and a very good service.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD183 DVD Micro Theatre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD183 DVD Micro Theatre

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