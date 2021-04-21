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Utgått

Mikromusiksystem

MCM2300/12

3.1
| (21) Recensioner
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Lyssna på dina favoriter på det här kompakta allt-i-ett-musiksystemet från Philips som är utrustat med USB-, Audio in- och CD-uppspelning. Lyssna på kraftfull musik med basreflexhögtalare och digitala ljudkontroller för optimerade ljudinställningar.
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Besatt av ljud

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  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port för laddning

  • 15 W max

Total uteffekt på 15 W

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

21

Recensioner

21/04/2021

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Compact en een heel mooie uitstraling !

Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,

Fördelar

Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.

Nackdelar

Geen !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem

16/07/2019

Nederland

Nederland

Prijs-prestatie verhouding is uitstekend

Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem

30/10/2017

Nederland

Nederland

goed geluid en eenvoud

twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem

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