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Utgått
MCM2300/12
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port för laddning
15 W max
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
3.1
av 5
21
Recensioner
J.G.
21/04/2021
Nederland
Verifierad köpare
Compact en een heel mooie uitstraling !
Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,
Fördelar
Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.
Nackdelar
Geen !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem
redacteurtje
16/07/2019
Nederland
Prijs-prestatie verhouding is uitstekend
Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem
Hielkema
30/10/2017
Nederland
goed geluid en eenvoud
twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2300 Micromuzieksysteem