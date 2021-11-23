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        Utgått

        Multigroom series 3000 MG3910/40 9-in-1, Face and Hair

        MG3920/15

        4.2
        | (706) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
        Visa alla fördelar
        Ditt perfekta skägg, enkelt och exakt

        Ditt perfekta skägg, enkelt och exakt

        Trimmerns blad och skäggkammar skapar enkelt rena och raka linjer för en perfekt look.

        Klipp håret som du vill ha det

        Klipp håret som du vill ha det

        Fäst hårklippningskammen och välj bland de olika längdinställningarna för att enkelt fixa din frisyr hemma.

        Håll oönskat näs- och öronhår under kontroll

        Håll oönskat näs- och öronhår under kontroll

        Trimmern har utformats för att ta bort oönskat näs- och öronhår på ett skonsamt och behagligt sätt, utan skärsår.

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        4.2

        av 5

        706

        Recensioner

        86%

        rekommenderar den här produkten

        23/11/2021

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Enkel och effektiv

        Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

        19/11/2019

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!

        liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .

        Fördelar

        fasta kammar

        Nackdelar

        har inte upplevt det ännu

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

        22/08/2019

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Produkten är utmärkt

        Den är perfekt för skägg och mustag, kropp hår. Jag rekommenderar alla.

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 MG3730/15 8-i-1, grooming kit för ansikte och hår

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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