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All-in-One Trimmer 3000 Series 7-i-1-trimmer
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MG3930/15
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User Manual MG3900
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Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
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