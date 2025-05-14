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11-i-1: ansikte, huvud och kropp
Självslipande stålblad
BeardSense-teknik
Den här allt-i-ett-trimmern har 11 verktyg för alla dina trimningsbehov. Trimma och styla smidigt ditt ansiktshår, klipp håret och trimma kroppshåret.
Trimmern och dess många olika kammar erbjuder 11 längdinställningar från 0,5 till 16 mm i precisionssteg om 1 mm för kortare och längre skäggstilar. Skapa skarpa kanter och snygga till kinderna, hakan och halsen med metalltrimmern för att fullända din look.
Raka smidigt nedanför halsen med vårt kroppstillbehör. Ett unikt hudskyddssystem skyddar känsliga områden samtidigt som du rakar så nära som 0,5 mm. Du kan även trimma kroppshår med kammen med klickfäste.
4.4
av 5
1779
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Zippy 2025
14/05/2025
Sverige
Verifierad köpare
Produkten har utmärkta funktioner
Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Dr Skägg
15/07/2024
Sverige
Fantastisk batteritid
Använder den varannan dag för trimning av skägg. Mångsidig med bra tillbehör som är lätta att byta och ett batteri som håller hur länge som helst.
Fördelar
Batteritid och tillbehör
Nackdelar
inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp
Smekniclas
21/05/2024
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar bra
Fungerar bra och lätt att byta mellan dem olika tillbehören.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Baserat på trimning av ansiktshår 2,3 gånger per vecka där varje session i genomsnitt varar i 11,5 minuter