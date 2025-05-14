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Utgått

Multigroom series 7000 MG7785/20 18-in-1, Face, Hair and Body

MG7785/20

4.4
| (1779) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
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Trimma och styla ansikte, hår och kropp med 18 verktyg

Trimma och styla ansikte, hår och kropp med 18 verktyg

Den här bekväma allt-i-ett-trimmern trimmar och stylar ditt ansiktshår, klipper håret och trimmar kroppen.

Maximal precision med två gånger fler blad

Maximal precision med två gånger fler blad

Den här allt-i-ett-hårtrimmern har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.

Självslipande blad för ett jämnt resultat

Självslipande blad för ett jämnt resultat

Skapa rena, raka linjer och trimma jämnt genom det allra tjockaste håret tack vare kropps- och skäggtrimmerns exakta stålblad. De här icke-korrosiva bladen rostar inte och är självslipande, vilket gör att de håller längre.

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Recensioner

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4.4

av 5

1779

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

14/05/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

15/07/2024

Sverige

Sverige

Fantastisk batteritid

Använder den varannan dag för trimning av skägg. Mångsidig med bra tillbehör som är lätta att byta och ett batteri som håller hur länge som helst.

Fördelar

Batteritid och tillbehör

Nackdelar

inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp

21/05/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar bra

Fungerar bra och lätt att byta mellan dem olika tillbehören.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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