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Multigroom series 7000 MG7785/20 18-in-1, Face, Hair and Body
Utgått
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MG7785/20
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Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Hur sätter jag fast/tar bort ett tillbehör på min Philips-trimmer?
Beardtrimmer& Multigroom5 mm skäggkam
MultigroomKroppskam 5 mm
Multigroom series 7000Gles hårkam vänster sida
Multigroom series 7000Gles kam vänster sida
Beardtrimmer series 5000Precisionstrimmer
2 mm skäggkam
Klippenhet
Multigroom1 mm skäggkam
Multigroom 12 mm hårkam
MultigroomJusterbar skäggkam
Multigroom9 mm hårkam
Multigroom3 mm kroppskam
Multigroom16 mm hårkam
All-in-One-Trimmer/MultigroomNäs- och örontrimmer
Kroppstrimmer
Multigroom series 5000& 7000Miniskärblad
Multigroom4 mm hårkam
Multigroom series 7000Hårtrimmer
ShaversRengöringsborste
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min Philips-nästrimmer fungerar inte
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt