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30 dagars ångerrätt
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30 dagars ångerrätt
NA552/00
Krispiga och möra, med upp till 90 % mindre fett
Perfekt ångkokning för mör och fin konsistens
Ångstek och ångkoka för jämna resultat utan brända partier
Säg hej då till fettrester med ångrengöring
RapidAir Plus-teknik med unik stjärnformad design cirkulerar varm luft runt och genom maten med snabbare luftflöde, vilket säkerställer jämn tillagning inuti och utanpå för att skapa goda hemlagade måltider
9 l Airfryer med två korgar och ångfunktion: Lådan på 6 l passar för huvudrätter, pommes frites och favoriter, och korgen på 3 l passar för tillbehör och snacks. Den rymmer upp till 1 100 g pommes frites, 1 600 g grönsaker eller 12 kycklinglår. Den stora korgen rymmer även en hel kyckling på 1,2 kg
Synka automatiskt tillagningstiderna i två korgar så att rätterna är klara samtidigt
Recensioner
¹ Jämfört med hemgjorda pommes frites som tillagats i en vanlig fritös
² Extern laboratoriemätning, baserat på C-vitamininnehåll i broccoli
³ För optimala resultat ska du använda ångrengöringsfunktionen i den stora korgen i 15 minuter efter varje användning
⁴ Jämförelse baserad på tillagning av en hel kyckling i 80 minuter med ång- och airfryerfunktionen jämfört med airfryerunktionen
⁵ Externt smaktest med 30 Airfryer-användare
⁶ Intern laboratoriemätning NA55x med korvar jämfört med att använda en ugn i A-klassen. Resultaten kan variera beroende på recept
⁷ Kycklingklubba: Upp till 40 % mindre fett jämfört med rå råvara