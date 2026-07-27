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  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga
  • Vår första Dual Basket med ånga

5000 SeriesDual Basket Airfryer

NA552/00

Vår första Dual Basket med ånga
Två korgar för att steka, baka, ugnssteka och grilla, och en korg som även kan användas för ångkokning. Få perfekt tillagade måltider med RapidAir Plus och ångteknik
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Tillaga 2 separata ingredienser, klara samtidigt

Vår första Dual Basket med ånga

  • Krispiga och möra, med upp till 90 % mindre fett

  • Perfekt ångkokning för mör och fin konsistens

  • Ångstek och ångkoka för jämna resultat utan brända partier

  • Säg hej då till fettrester med ångrengöring

Perfekt krispigt och jämnt tillagat, med upp till 90 % mindre fett ¹

Perfekt krispigt och jämnt tillagat, med upp till 90 % mindre fett ¹

RapidAir Plus-teknik med unik stjärnformad design cirkulerar varm luft runt och genom maten med snabbare luftflöde, vilket säkerställer jämn tillagning inuti och utanpå för att skapa goda hemlagade måltider

2 korgar & storlekar för alla måltider

2 korgar & storlekar för alla måltider

9 l Airfryer med två korgar och ångfunktion: Lådan på 6 l passar för huvudrätter, pommes frites och favoriter, och korgen på 3 l passar för tillbehör och snacks. Den rymmer upp till 1 100 g pommes frites, 1 600 g grönsaker eller 12 kycklinglår. Den stora korgen rymmer även en hel kyckling på 1,2 kg

Se till att rätterna är klara samtidigt

Se till att rätterna är klara samtidigt

Synka automatiskt tillagningstiderna i två korgar så att rätterna är klara samtidigt

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. ¹ Jämfört med hemgjorda pommes frites som tillagats i en vanlig fritös

  2. ² Extern laboratoriemätning, baserat på C-vitamininnehåll i broccoli

  3. ³ För optimala resultat ska du använda ångrengöringsfunktionen i den stora korgen i 15 minuter efter varje användning

  4. ⁴ Jämförelse baserad på tillagning av en hel kyckling i 80 minuter med ång- och airfryerfunktionen jämfört med airfryerunktionen

  5. ⁵ Externt smaktest med 30 Airfryer-användare

  6. ⁶ Intern laboratoriemätning NA55x med korvar jämfört med att använda en ugn i A-klassen. Resultaten kan variera beroende på recept

  7. ⁷ Kycklingklubba: Upp till 40 % mindre fett jämfört med rå råvara