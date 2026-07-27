2 korgar & storlekar för alla måltider

9 l Airfryer med två korgar och ångfunktion: Lådan på 6 l passar för huvudrätter, pommes frites och favoriter, och korgen på 3 l passar för tillbehör och snacks. Den rymmer upp till 1 100 g pommes frites, 1 600 g grönsaker eller 12 kycklinglår. Den stora korgen rymmer även en hel kyckling på 1,2 kg