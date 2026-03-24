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5000 Series Dual Basket Airfryer
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NA552/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Alla (14)
Det luktar plast från min Philips Airfryer
Var hittar jag recept för min Philips Airfryer?
Vilken typ av bakform kan jag använda i min Philips Airfryer?
Var finns modell- och serienumret på min Philips Airfryer?
Kan jag använda bakplåtspapper/aluminiumfolie i min Philips Airfryer?
Airfryer-tillbehörUgnsstekningssats XXL
Tillbehör t. Airfryer 6,2, 8,3 och 9 lMatlagningsset med dubbla lager
Tillbehör t. Airfryer 6,2, 8,3 och 9 lFrukostset
Tillbehör till Airfryer 3,2 och 4,2 lGrillkit
Tillbehör till Airfryer 6,2 lGrillset
Airfryer-tillbehörBakset XXL
Airfryer-tillbehörGrillspett och muffinsformar
Airfryer-tillbehör
Min Philips HomeID-app stängdes eller kraschade
Min Philips Airfryer visas inte i HomeID-appens enhetslista
Beläggningen på Philips Airfryerns panna eller korg lossnar
Min Philips Airfryer låter
Maten från min Philips Airfryer är inte krispig eller som förväntat
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