ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull
  • Snabb och kraftfull

PerfectCare 7000 SeriesÅngstation

PSG7028/30

5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Snabb och kraftfull
PerfectCare 7000-serien är utformad för att vara bekväm och praktisk. Lätt att använda med löstagbar vattenbehållare och kraftfull ånga för att uppnå bra resultat snabbare. Ger garanterat inga brännskador på några strykbara tyger tack vare OptimalTEMP.
Visa alla fördelar

med stor löstagbar vattenbehållare

Snabb och kraftfull

  • Max 7,5 bars tryck

  • Upp till 500 g ångpuff

  • Löstagbar vattenbehållare på 1,8 l

  • Bärlås

Garanterat inga brännskador

Garanterat inga brännskador

Även om du gör flera saker samtidigt eller blir distraherad bränner du aldrig kläderna. Tack vare vår OptimalTEMP-teknik lovar vi att den här ångstationen aldrig bränner några som helst strykbara material. Du kan till och med lämna järnet med den varma sidan mot plaggen eller strykbrädan. Inga brännmärken, inga blanka fläckar. Garanterat.

Inga inställningar att ändra

Inga inställningar att ändra

Hoppa över ett steg i din strykrutin. Du behöver inte längre skilja på olika material eller ändra inställningar och vänta tills temperaturen ändras. Tack vare OptimalTEMP kan du stryka allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen. Den gör allt åt dig automatiskt och med en gång.

Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck

Om du behöver stryka svåra veck kan du lita på att vår kontinuerliga ånga gör jobbet åt dig. Se hur vecken praktiskt taget smälter bort när du använder en extra ångpuff där det behövs. Det är perfekt när du vill ångstryka vertikala gardiner eller fräscha upp hängande kläder.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

17/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!

Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!

Fördelar

Υπερ .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

11/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας

Nackdelar

Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. upp till 30 % energibesparing baserat på IEC 603311, jämfört med FastCare Compact vid maxtemp