Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Max 7,5 bars tryck
Upp till 500 g ångpuff
Löstagbar vattenbehållare på 1,8 l
Bärlås
Även om du gör flera saker samtidigt eller blir distraherad bränner du aldrig kläderna. Tack vare vår OptimalTEMP-teknik lovar vi att den här ångstationen aldrig bränner några som helst strykbara material. Du kan till och med lämna järnet med den varma sidan mot plaggen eller strykbrädan. Inga brännmärken, inga blanka fläckar. Garanterat.
Hoppa över ett steg i din strykrutin. Du behöver inte längre skilja på olika material eller ändra inställningar och vänta tills temperaturen ändras. Tack vare OptimalTEMP kan du stryka allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen. Den gör allt åt dig automatiskt och med en gång.
Om du behöver stryka svåra veck kan du lita på att vår kontinuerliga ånga gör jobbet åt dig. Se hur vecken praktiskt taget smälter bort när du använder en extra ångpuff där det behövs. Det är perfekt när du vill ångstryka vertikala gardiner eller fräscha upp hängande kläder.
Utmärkelser
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Fanitzo
17/11/2022
Ελλάδα
Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!
Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!
Fördelar
Υπερ .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ilias 13
11/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας
Nackdelar
Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Den här recensionen skrevs för PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
upp till 30 % energibesparing baserat på IEC 603311, jämfört med FastCare Compact vid maxtemp