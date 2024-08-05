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  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga
  • Snabb strykning med automatisk ånga

Utgått

PerfectCare 7000 SeriesÅngstation

PSG7130/20

4.6
| (21) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Snabb strykning med automatisk ånga
PerfectCare 7000-serien är utformad för din komfort och smidighet. Med vår nya rörelsesensorteknik avges ånga automatiskt när du börjar stryka. OptimalTEMP-teknik ger garanterat inga brännskador på några strykbara tyger.
Visa alla fördelar

Smidig strykning. Fantastiska resultat.

Snabb strykning med automatisk ånga

  • Intelligent automatisk ånga

  • Garanterat inga brännskador*

  • Löstagbar vattenbehållare på 1,8 l

  • Ultralätt strykjärn

OptimalTEMP-teknik, garanterat inga brännmärken

OptimalTEMP-teknik, garanterat inga brännmärken

Med OptimalTEMP-teknik får du fantastiska resultat med en idealisk temperaturinställning. Vi garanterar att det här strykjärnet aldrig orsakar brännmärken på några strykbara tyger när det lämnas obevakat. Du kan tryggt låta strykjärnet vila på dina kläder eller strykbrädan.

Kraftfull ånga för borttagning av veck

Kraftfull ånga för borttagning av veck

Kraftfull, konstant ånga för effektiv borttagning av de mest envisa vecken på de tjockaste tygerna.

En idealisk temperaturinställning för alla strykbara plagg

En idealisk temperaturinställning för alla strykbara plagg

Stryk allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen – ger garanterat inga brännmärken. Tack vare OptimalTEMP krävs inga justeringar eller inställningar. Alltså slipper du försortera tvätten och vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller svalna. Du är alltid redo, oavsett material.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensioner

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4.6

av 5

21

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

2

05/08/2024

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Excelente escolha

Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

06/05/2022

Portugal

Portugal

Produto seguro e eficaz

Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.

Fördelar

Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.

Nackdelar

É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

03/05/2022

Portugal

Portugal

O produto supera todas as expetativas

Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.

Fördelar

Rapidez, Facilidade de utilização

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. På alla strykbara material

  2. Upp till 30 % energibesparing baserat på IEC 603311, i läget NORMAL jämfört med läget MAX.