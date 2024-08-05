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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Intelligent automatisk ånga
Garanterat inga brännskador*
Löstagbar vattenbehållare på 1,8 l
Ultralätt strykjärn
Med OptimalTEMP-teknik får du fantastiska resultat med en idealisk temperaturinställning. Vi garanterar att det här strykjärnet aldrig orsakar brännmärken på några strykbara tyger när det lämnas obevakat. Du kan tryggt låta strykjärnet vila på dina kläder eller strykbrädan.
Kraftfull, konstant ånga för effektiv borttagning av de mest envisa vecken på de tjockaste tygerna.
Stryk allt från siden till jeans utan att behöva justera temperaturen – ger garanterat inga brännmärken. Tack vare OptimalTEMP krävs inga justeringar eller inställningar. Alltså slipper du försortera tvätten och vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller svalna. Du är alltid redo, oavsett material.
Utmärkelser
4.6
av 5
21
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
Fera 2024
05/08/2024
Portugal
Verifierad köpare
Excelente escolha
Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
eng.carlita
06/05/2022
Portugal
Del av marknadsföring
Produto seguro e eficaz
Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.
Fördelar
Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.
Nackdelar
É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
FCristina
03/05/2022
Portugal
Del av marknadsföring
O produto supera todas as expetativas
Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.
Fördelar
Rapidez, Facilidade de utilização
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
På alla strykbara material
Upp till 30 % energibesparing baserat på IEC 603311, i läget NORMAL jämfört med läget MAX.