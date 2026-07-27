Stor löstagbar vattenbehållare på 1,5 l för enkel påfyllning

Upp till en timmes oavbruten strykning tack vare den stora vattenbehållaren på 1,5 liter. När vattenbehållaren är tom påminner ljud- och ljusindikatorer att det är dags att fylla på, vilket du enkelt kan göra under kranen via den stora påfyllningsluckan.