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  • Praktisk och kraftfull
  • Praktisk och kraftfull
  • Praktisk och kraftfull
  • Praktisk och kraftfull
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  • Praktisk och kraftfull
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  • Praktisk och kraftfull
  • Praktisk och kraftfull
  • Praktisk och kraftfull

7000 SeriesPerfectCare ångstation

PSG7200/20

Praktisk och kraftfull
Nya PerfectCare 7000 Series är utformad för att vara bekväm och praktisk. Ett lätt strykjärn som är lätt att hantera levererar kraftfull ånga för att uppnå bra resultat snabbt. OptimalTEMP-tekniken ger garanterat inga brännmärken på alla strykbara tyger.
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Smidig strykning. Fantastiska resultat.

Praktisk och kraftfull

  • Vertikal ångstrykning för gardiner och hängande kläder

  • OptimalTEMP ger garanterat inga brännmärken på några plagg

  • Upp till 160 g/min ånga och ångpuff på 600 g

  • 1 timmes strykning med stor vattenbehållare på 1,5 liter

TurboPower-ångmotor för kraftfull ånga

TurboPower-ångmotor för kraftfull ånga

TurboPower-ångmotor för en bättre strykupplevelse – kraftfullare ångflöde utan avbrott. TurboPower-motorn minskar våta fläckar på kläderna under strykning*, så att du kan hänga upp dem direkt utan att vänta på att de ska torka.

Steamglide Elite-stryksula för perfekt glidförmåga

Steamglide Elite-stryksula för perfekt glidförmåga

SteamGlide Elite är vår senaste och mest avancerade teknik för ultimat glidförmåga och utmärkt reptålighet. Den avancerade nanotitanbeläggningen ger överlägsen glidförmåga på alla plagg för snabba resultat.

Stor löstagbar vattenbehållare på 1,5 l för enkel påfyllning

Stor löstagbar vattenbehållare på 1,5 l för enkel påfyllning

Upp till en timmes oavbruten strykning tack vare den stora vattenbehållaren på 1,5 liter. När vattenbehållaren är tom påminner ljud- och ljusindikatorer att det är dags att fylla på, vilket du enkelt kan göra under kranen via den stora påfyllningsluckan.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med PSG8000S

  2. Jämfört med MAX-läge

  3. Testad av externt organ avseende bakterietyperna Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 1 minuts ångtid.