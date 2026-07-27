Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
PSG7200/20
Vertikal ångstrykning för gardiner och hängande kläder
OptimalTEMP ger garanterat inga brännmärken på några plagg
Upp till 160 g/min ånga och ångpuff på 600 g
1 timmes strykning med stor vattenbehållare på 1,5 liter
TurboPower-ångmotor för en bättre strykupplevelse – kraftfullare ångflöde utan avbrott. TurboPower-motorn minskar våta fläckar på kläderna under strykning*, så att du kan hänga upp dem direkt utan att vänta på att de ska torka.
SteamGlide Elite är vår senaste och mest avancerade teknik för ultimat glidförmåga och utmärkt reptålighet. Den avancerade nanotitanbeläggningen ger överlägsen glidförmåga på alla plagg för snabba resultat.
Upp till en timmes oavbruten strykning tack vare den stora vattenbehållaren på 1,5 liter. När vattenbehållaren är tom påminner ljud- och ljusindikatorer att det är dags att fylla på, vilket du enkelt kan göra under kranen via den stora påfyllningsluckan.
Recensioner
Jämfört med PSG8000S
Jämfört med MAX-läge
Testad av externt organ avseende bakterietyperna Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 1 minuts ångtid.