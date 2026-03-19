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  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
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  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka

Utgått

OneBlade

QP2520/20

4.3
| (4425) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Trimma, styla och raka
Philips OneBlade är en revolutionerande ny hybridstyler som kan trimma, raka och skapa rena linjer och kanter på alla hårlängder. Nu slipper du använda olika verktyg och gå igenom flera steg. OneBlade klarar allt.
Visa alla fördelar
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

Alla skägglängder

Trimma, styla och raka

  • Trimma, styla, raka

  • För alla skägglängder

  • Tre stubbkammar med klickfäste

  • Laddningsbar, våt och torr anv.

Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärenhet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.

Trimma nedåt

Trimma nedåt

Trimma till önskad stubblängd. Denna Philips OneBlade för ansiktet har tre stubbkammar. 1 mm för en eftermiddagsstubb, 3 mm för en nära trimning och 5 mm för lång stubb.

Forma det

Forma det

Få exakta linjer med det dubbelsidiga bladet som gör att du kan se varje hårstrå du klipper.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

4425

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

19/03/2026

Sverige

Sverige

Perfekt för vitt och hård skäggstubb

Jag kan bara beskriva min upplevelse. Jag hade kämpat länge för att kunna raka mitt vita och hårda skäggväxt med vanliga rakapparater eller med vanliga rakblad. Inga av alternativen var bra för mig och min hud. Rakapparaterna hade svårt att raka slätt om jag inte höll på minst 30 min. Det gillade inte min hud. Rakblad gick bra att raka slätt. Men jag fick hårsäcksinflammation av det. Tillslut så tänkte jag att jag testar oneblade. Det slutade med kärlek mellan oneblade rakningen, mitt skägg och hud. Det går toksnabbt med rakningen. Oneblade rakar slätt också och i alla fall jag får inga hud irritationer av rakningen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/14 Ansikte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/14 Ansikte

01/05/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Oneblade

Den bästa och smidigaste rakattribut jag någonsin haft. Rekommenderas

Fördelar

Smidig, lättanvänd, tar ingen plats

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/20 Ansikte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/20 Ansikte

04/04/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Better than I expected

Having been bombarded with ads for the OneBlade, I've just taken it as "just another trimmer with great marketing". The only reason I ended up buying it was that my old trimmer decided to catch on fire after a few years of good use - and this was the only other one I found that charged with USB instead of some proprietary brick. However, I've been more than impressed with it. It actually is good enough to replace all my shaving things, including my "skin close" shaving machine. It's good for shaping, properly cleaning down to the skin, easy to clean and so far has never gotten stuck in the skin (something that my previous trimmer always did). I've even used it for the armpit without cuts. Good stuff!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 Connected med App QP4530/30 Ansikte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 Connected med App QP4530/30 Ansikte

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Varje blad varar i upp till fyra månader – för bästa möjliga rakning. Baserat på två fullständiga rakningar per vecka. Resultatet kan variera.