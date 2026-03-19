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Utgått
Trimma, styla, raka
För alla skägglängder
Tre stubbkammar med klickfäste
Laddningsbar, våt och torr anv.
Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärenhet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.
Trimma till önskad stubblängd. Denna Philips OneBlade för ansiktet har tre stubbkammar. 1 mm för en eftermiddagsstubb, 3 mm för en nära trimning och 5 mm för lång stubb.
Få exakta linjer med det dubbelsidiga bladet som gör att du kan se varje hårstrå du klipper.
4.3
av 5
4425
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Wesslan
19/03/2026
Sverige
Perfekt för vitt och hård skäggstubb
Jag kan bara beskriva min upplevelse. Jag hade kämpat länge för att kunna raka mitt vita och hårda skäggväxt med vanliga rakapparater eller med vanliga rakblad. Inga av alternativen var bra för mig och min hud. Rakapparaterna hade svårt att raka slätt om jag inte höll på minst 30 min. Det gillade inte min hud. Rakblad gick bra att raka slätt. Men jag fick hårsäcksinflammation av det. Tillslut så tänkte jag att jag testar oneblade. Det slutade med kärlek mellan oneblade rakningen, mitt skägg och hud. Det går toksnabbt med rakningen. Oneblade rakar slätt också och i alla fall jag får inga hud irritationer av rakningen.
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Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/14 Ansikte
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/14 Ansikte
Hund24
01/05/2024
Sverige
Verifierad köpare
Oneblade
Den bästa och smidigaste rakattribut jag någonsin haft. Rekommenderas
Fördelar
Smidig, lättanvänd, tar ingen plats
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/20 Ansikte
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2724/20 Ansikte
NathanDrake
04/04/2024
Sverige
Verifierad köpare
Better than I expected
Having been bombarded with ads for the OneBlade, I've just taken it as "just another trimmer with great marketing". The only reason I ended up buying it was that my old trimmer decided to catch on fire after a few years of good use - and this was the only other one I found that charged with USB instead of some proprietary brick. However, I've been more than impressed with it. It actually is good enough to replace all my shaving things, including my "skin close" shaving machine. It's good for shaping, properly cleaning down to the skin, easy to clean and so far has never gotten stuck in the skin (something that my previous trimmer always did). I've even used it for the armpit without cuts. Good stuff!
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Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 Connected med App QP4530/30 Ansikte
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 Connected med App QP4530/30 Ansikte
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Varje blad varar i upp till fyra månader – för bästa möjliga rakning. Baserat på två fullständiga rakningar per vecka. Resultatet kan variera.