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Utgått
Trimma, styla, raka
Originalblad
5-i-1 justerbar kam
Philips OneBlade har en unik teknologi utformad för skäggtrimning. Den kan raka oavsett skägglängd. Det dubbla skyddssystemet har en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen. Samtidigt har raktekniken en snabb skärenhet på 12 000 gånger per minut.
En enda kam som kan trimma 1-5mm. Välj själv om du vill trimma en endagsstubb, nära trimning eller lång stubb.
Skapa exakta former med dubbelsidiga blad. Du kan raka dig i valfri riktning för att få fantastisk överblick och se varje skäggstrå som du rakar bort. Du kan snabbt och lätt fixa till din stil på några sekunder.
4.2
av 5
1548
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
C4 mannen
04/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt rakapparat
Fungerar över förväntan. Klart bästa "Rakapparat" jag använt
Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 QP2830 Ansikte + kropp
Date of Use 2024-11-15
Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 QP2830 Ansikte + kropp
Date of Use 2024-11-15
Mr. Hino
15/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Enkel och exakt
Smidig liten maskin, ersätter allt jag hittills rakat mig med!
Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 QP2824/31 Ansikte + kropp
Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 QP2824/31 Ansikte + kropp
Mandus
09/11/2024
Sverige
Verifierad köpare
Den fungerar utmärkt.
Har prövat andra, men denna är bäst tycker jag. Har den senaste modellen nu.
Fördelar
Bästa hyveln för en snabb och smidig rakning
Nackdelar
Finns inga.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2620/20 Ansikte + kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2620/20 Ansikte + kropp
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.