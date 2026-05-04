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  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder

Utgått

OneBladeAnsikte + kropp

QP2824/20

4.2
| (1548) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Trimma, styla och raka alla skägglängder
Philips OneBlade är en revolutionerande ny hybridstyler som kan trimma, raka och skapa rena linjer och kanter på alla hårlängder. Nu slipper du använda olika verktyg och gå igenom flera steg. OneBlade klarar allt.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

Kan användas på våt och torr hud

Trimma, styla och raka alla skägglängder

  • Trimma, styla, raka

  • Originalblad

  • 5-i-1 justerbar kam

Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har en unik teknologi utformad för skäggtrimning. Den kan raka oavsett skägglängd. Det dubbla skyddssystemet har en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen. Samtidigt har raktekniken en snabb skärenhet på 12 000 gånger per minut.

Ny justerbar 5-i-1-kam

Ny justerbar 5-i-1-kam

En enda kam som kan trimma 1-5mm. Välj själv om du vill trimma en endagsstubb, nära trimning eller lång stubb.

Forma det

Forma det

Skapa exakta former med dubbelsidiga blad. Du kan raka dig i valfri riktning för att få fantastisk överblick och se varje skäggstrå som du rakar bort. Du kan snabbt och lätt fixa till din stil på några sekunder.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

1548

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

04/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt rakapparat

Fungerar över förväntan. Klart bästa "Rakapparat" jag använt

Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 QP2830 Ansikte + kropp

Date of Use 2024-11-15

Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 QP2830 Ansikte + kropp

Date of Use 2024-11-15

15/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Enkel och exakt

Smidig liten maskin, ersätter allt jag hittills rakat mig med!

Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 QP2824/31 Ansikte + kropp

Den här recensionen skrevs för OneBlade 360 QP2824/31 Ansikte + kropp

09/11/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Den fungerar utmärkt.

Har prövat andra, men denna är bäst tycker jag. Har den senaste modellen nu.

Fördelar

Bästa hyveln för en snabb och smidig rakning

Nackdelar

Finns inga.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2620/20 Ansikte + kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP2620/20 Ansikte + kropp

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.