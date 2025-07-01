QP401/30
Särskilt resefodral där du kan förvara rakapparaten
Det praktiska Philips OneBlade-resefodralet är perfekt att ha med på resan. Det skyddar handtaget och rakbladet och är kompatibelt med handtagen QP27XX, QP28XX och QP6XXX.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Passar handtag med fastsatt rakblad, USB-A-laddningskabel och en kam.
Kompatibelt med handtagen QP27XX, QP28XX och QP6XXX.
Det särskilda OneBlade-resefodralet är perfekt när du är på resande fot.
Skydda produkterna och förhindra skador.
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.