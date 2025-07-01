Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Särskilt resefodral där du kan förvara rakapparaten Särskilt resefodral där du kan förvara rakapparaten Särskilt resefodral där du kan förvara rakapparaten

      OneBlade Travel Case Resefodral

      QP401/30

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Särskilt resefodral där du kan förvara rakapparaten

      Det praktiska Philips OneBlade-resefodralet är perfekt att ha med på resan. Det skyddar handtaget och rakbladet och är kompatibelt med handtagen QP27XX, QP28XX och QP6XXX.

      Läs mer om produkten
      Välj ett betalningsalternativ
      Betala nu

      Liknande produkter

      Visa alla Delar som kan repareras

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Särskilt resefodral där du kan förvara rakapparaten

      Kontrollera kompatibilitet nedan

      • Särskilt resefodral
      • Passar handtag med rakblad
      • USB-A-laddningskabel
      • En kam
      • Produkter som inte inkluderas
      Praktisk förvaring

      Praktisk förvaring

      Passar handtag med fastsatt rakblad, USB-A-laddningskabel och en kam.

      För din OneBlade

      För din OneBlade

      Kompatibelt med handtagen QP27XX, QP28XX och QP6XXX.

      Särskilt OneBlade-resefodral

      Det särskilda OneBlade-resefodralet är perfekt när du är på resande fot.

      Skydda handtaget och rakbladet

      Skydda produkterna och förhindra skador.

      Tekniska specifikationer

      • Utbytbara delar

        Passar produkttyper
        QP27XX, QP28XX, QP6XXX
      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      Clippin

      Hitta en reservdel eller ett tillbehör

      Gå till reservdelar och tillbehör

      Tillbehör

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.