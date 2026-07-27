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Utgått
RI9127/12
EP3243/50R1
EP3551/00R1
EP5310/10R1
EP5310/20R1
EP5331/10R1
EP5334/10R1
EP5360/10R1
SM5460/10R1
SM7580/00R1
SM7583/00R1
Servicesats
Bryggenheten är en av espressomaskinens viktigaste delar, och genom regelbunden smörjning av dess lager med Philips Saecos servicesats kan du förlänga espressomaskinens livslängd
Regelbundna byten av lager/O-ringar förlänger livslängden för en av espressomaskinens viktigaste delar, bryggenheten
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