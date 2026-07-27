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  • Servicesats för espressomaskin
  • Servicesats för espressomaskin
  • Servicesats för espressomaskin
  • Servicesats för espressomaskin

Utgått

Philips SaecoTillbehör för underhåll

RI9127/12

1 utmärkelse

Servicesats för espressomaskin
Skydda Saeco-espressomaskinen med den här praktiska Philips Saeco-servicesatsen RI9127/12.
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Passar för Philips Saeco espressomaskiner

Servicesats för espressomaskin

  • Servicesats

Regelbunden smörjning förlänger bryggenhetens livslängd

Bryggenheten är en av espressomaskinens viktigaste delar, och genom regelbunden smörjning av dess lager med Philips Saecos servicesats kan du förlänga espressomaskinens livslängd

Byt regelbundet ut O-ringarna för att förlänga maskinens livslängd

Regelbundna byten av lager/O-ringar förlänger livslängden för en av espressomaskinens viktigaste delar, bryggenheten

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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