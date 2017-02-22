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Utgått
RQ1145/16
DualPrecision och GyroFlex2D
45 min. sladdlös anv. på 1 tim. laddn.
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hårstrån och kort stubb på ett behagligt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa hårstrån. 2. Hål för rakning av kort stubb
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter hårstråna för att bekvämt raka av dem under hudnivån för en nära rakning.
Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.
3.8
av 5
112
Recensioner
JulianG0LXX
22/02/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Pushlik
22/02/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
mardybum
17/08/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
simple to use
easy and very convenient for everyday use even for my teenage son who can make anything look complicated
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.