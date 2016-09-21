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Utgått
Dual Precision-rakhuvuden
Trimmer
50 min
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hårstrån och kort stubb på ett behagligt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa hårstrån. 2. Hål för rakning av kort stubb
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter hårstråna för att bekvämt raka av dem under hudnivån för en nära rakning.
Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.
Utmärkelser
4.0
av 5
349
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
jarierkki
21/09/2016
Suomi
loistava partakone
miellyttävä ajaa parta, ei revi eikä ihokaan aristele ajon jälkeen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
paganarcher
12/07/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
good smooth action floating heads work well.
good smooth action floating heads work well. Only slight downside is requirement to change heads for sideburns.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
blueboi
16/04/2013
United Kingdom
Well made with easy cleaning design
First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver