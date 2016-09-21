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  • Philips SensoTouch – mjuk beröring, slät rakning
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  • Philips SensoTouch – mjuk beröring, slät rakning
  • Philips SensoTouch – mjuk beröring, slät rakning
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  • Philips SensoTouch – mjuk beröring, slät rakning

Utgått

SensoTouchrakapparat för våt- och torrakning

RQ1160/22

4
| (349) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Philips SensoTouch – mjuk beröring, slät rakning
Den nya elektriska rakapparaten Philips SensoTouch RQ1160CC ger en mjuk beröring och en slät rakning. GyroFlex 2D-systemet anpassar sig lätt till ansiktets konturer och rakar till och med den kortaste stubben med sina DualPrecision-rakhuvuden.
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Philips SensoTouch – mjuk beröring, slät rakning

  • Dual Precision-rakhuvuden

  • Trimmer

  • 50 min

Skärslitsar och -hål får tag även i de kortaste hårstråna

Skärslitsar och -hål får tag även i de kortaste hårstråna

DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hårstrån och kort stubb på ett behagligt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa hårstrån. 2. Hål för rakning av kort stubb

Super Lift och Cut-rakbladen lyfter hårstråna och ger en närmare rakning

Super Lift och Cut-rakbladen lyfter hårstråna och ger en närmare rakning

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter hårstråna för att bekvämt raka av dem under hudnivån för en nära rakning.

Rakhuvuden som kan böjas i två riktningar följer lätt konturerna

Rakhuvuden som kan böjas i två riktningar följer lätt konturerna

Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.0

av 5

349

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

21/09/2016

Suomi

Suomi

loistava partakone

miellyttävä ajaa parta, ei revi eikä ihokaan aristele ajon jälkeen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

12/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

good smooth action floating heads work well.

good smooth action floating heads work well. Only slight downside is requirement to change heads for sideburns.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

16/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Well made with easy cleaning design

First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

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