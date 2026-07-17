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  • En slät rakning utan problem
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  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem
  • En slät rakning utan problem

Utgått

Shaver series 1000Elektrisk rakapparat, 1000-serien

S1131/41

4
| (1059) Recensioner
En slät rakning utan problem
Philips rakapparater i 1000-serien ger dig en enkel och smidig rakning till ett överkomligt pris. De har självslipande PowerCut-blad och är helt tvättbara.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

En slät rakning utan problem

  • PowerCut-blad

  • Öppna med en tryckning

  • Med och utan sladd

Glider över huden för en slät och jämn finish

Glider över huden för en slät och jämn finish

Philips rakapparat ger en ren och behaglig finish. De 27 PowerCut-bladen klipper varje hårstrå precis ovanför huden, vilket ger en slät och jämn rakning varje gång. 

Öppna med en tryckning för enkel rengöring

Öppna med en tryckning för enkel rengöring

Rengör din elektriska rakapparat med en knapptryckning. Öppna bara rakhuvudet och skölj med vatten.

Använd med eller utan sladd

Använd med eller utan sladd

Använd din praktiska, sladdlösa rakapparat för trasselfri trimning. Eller anslut den för en tillförlitlig rakning med sladd när batteriet är urladdat.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.0

av 5

1059

Recensioner

17/07/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket bra maskin på den priset

Jag har haft ftera rakapparater från Philips och samtliga funkade perfekt.

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-06-29

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-06-29

26/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rätt produkt

Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl.

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

22/08/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Lite bättre än min gamla

Fungerar jättebra, hade en liknande innan äldre modell

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 