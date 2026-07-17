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Utgått
S1231/41
PowerCut-blad
Öppna med en tryckning
Med och utan sladd
Philips rakapparat ger en ren och behaglig finish. De 27 PowerCut-bladen klipper varje hårstrå precis ovanför huden, vilket ger en slät och jämn rakning varje gång.
Rakapparaten är utformad för att hålla jämn kontakt med huden samtidigt som den undviker skärsår. Rakhuvuden som kan böjas och vridas i fyra riktningar ger en nära rakning varje gång.
Rengör din elektriska rakapparat med en knapptryckning. Öppna bara rakhuvudet och skölj med vatten.
4.0
av 5
1058
Recensioner
Sero111
17/07/2026
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra maskin på den priset
Jag har haft ftera rakapparater från Philips och samtliga funkade perfekt.
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-06-29
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-06-29
"Botte"
26/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Rätt produkt
Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl.
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Månen
22/08/2025
Sverige
Verifierad köpare
Lite bättre än min gamla
Fungerar jättebra, hade en liknande innan äldre modell
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.