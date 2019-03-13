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Utgått
S1320/04
Klassisk torrakning<br>
35 min sladdlös användning efter 8 h<br>
Njut av en bekväm rakning. Våra hållbara CloseCut-blad slipas medan du rakar dig, gång på gång.
Flex-huvuden som böjer sig i 4 riktningar oberoende av varandra, anpassar sig till ansiktsformen och ger dig en enkel rakning även på halsen och längs käken.
Raka längre med varje laddning. Rakapparaten förblir lika kraftfull i många år, tack vare det kraftfulla och effektiva litiumjonbatteriet.
3.9
av 5
195
Recensioner
Alex11
13/03/2019
Sverige
Topp produkt
Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
roman38
07/04/2018
Suomi
yksinkertaisesti hyvä ja toimiva
leikkaa tasisesti. parempi kuin odotin ennen ostoa. rahalle vastinetta 100%.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone
Jokkeri
16/10/2017
Suomi
käteenkäypä + tyylikäs
lataus kesken = käyttökokemukset jäävät reilun kahdeksan tunnin päähän eli höyhensaarille
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Jämfört med andra ledande rakapparater med linjära och roterande skärblad