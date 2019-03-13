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Utgått
S1510/04
Klassisk torrakning<br>
40 min sladdlös användning efter 8 h
Uppfällbar precisionstrimmer<br>
Njut av en bekväm rakning. Våra hållbara CloseCut-blad slipas medan du rakar dig, gång på gång.
Rakhuvudena är något flexibla och anpassar sig efter ansiktets former när du rakar dig.
Raka längre med varje laddning. Rakapparaten förblir lika kraftfull i många år, tack vare det kraftfulla och effektiva litiumjonbatteriet.
3.9
av 5
195
Recensioner
Alex11
13/03/2019
Sverige
Topp produkt
Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
roman38
07/04/2018
Suomi
yksinkertaisesti hyvä ja toimiva
leikkaa tasisesti. parempi kuin odotin ennen ostoa. rahalle vastinetta 100%.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1310/04 Sähköparranajokone
Jokkeri
16/10/2017
Suomi
käteenkäypä + tyylikäs
lataus kesken = käyttökokemukset jäävät reilun kahdeksan tunnin päähän eli höyhensaarille
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 1000 S1510/04 Sähköparranajokone
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
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