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Utgått
Rakhuvudet kan sköljas under kranen<br>
45 min sladdlös användning efter 8 h<br>
Njut av en bekväm torrakning. Vårt bladsystem ComfortCut med rundad huvudprofil glider mjukt över huden samtidigt som den skyddas.
Rakhuvudena är något flexibla och anpassar sig efter ansiktets former när du rakar dig.
Raka längre med varje laddning. Rakapparaten förblir lika kraftfull i många år, tack vare det kraftfulla och effektiva litiumjonbatteriet.
4.1
av 5
1249
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Benkis
10/08/2018
Sverige
Lättanvänd med utmärkt resultat samt lätt att rengöra.
Lättanvänd med utmärkt resultat samt även lätt att rengöra i och med att den bara är att skölja ren under vattenkranen. Dessutom lätt att ladda.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning
sorbus
11/01/2017
Sverige
Bättre än jag förväntat mig.
Skillnaden mellan denna och min tidigare apparat var så stor att det var svårt att greppa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT723/80 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT723/80 Dry electric shaver
Jöje
02/11/2014
Sverige
Utmärkt
Denna apparat är den bästa jag haft. Den har allt och jag saknar inte något. Mycket god batterikapacitet bla. Jag kan också rekommendera Nivea rakbalsam. Dessa två produkter tillsammans ger maximal rakupplevelse.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT731/17 rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT731/17 rakapparat för torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.