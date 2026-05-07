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Utgått
Huvud – vrid- och böjbara i 5 riktn.
PowerCut-blad
60 min. användning, 1 h laddning
Philips 3000-rakapparat har ett huvud som kan vridas i fem riktningar och som klarar av ansiktets och halsens alla vinklar och rundningar. Den här rakapparaten klipper av alla hårstrån precis ovanför huden för att ge dig en slät och jämn finish.
Philips rakapparat ger en ren och behaglig finish. De 27 PowerCut-bladen klipper varje hårstrå precis ovanför huden, vilket ger en slät och jämn rakning varje gång.
En rakapparaten för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.
4.2
av 5
2047
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
KRH0
07/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Fördelar
Lätt att rengörs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-05-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-05-05
D’Artagnant
01/09/2023
Sverige
Verifierad köpare
Min nya Philips Shaver 3000
Att använda en Philips Shaver 3000, gör utan tvekan alltid, alltid, alltid susen!
Fördelar
Enkel, kraftfull och snabb!
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien
GGGH
31/08/2023
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar snabbt och effektivt
Den rakar hudnära och smidigt, nästan som en rakhyvel
Fördelar
Hudnära rakning nästan som en hyvel
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.