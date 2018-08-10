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  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning
  • Bekväm och enkel rakning

Utgått

Shaver series 3000Enkel och bekväm rakning, sladdlös

S3510/06

4.1
| (1249) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Bekväm och enkel rakning
Philips rakapparater serie 3000 ger dig en lätt och bekväm rakning. Rakning med rakapparater kontra rakhyvel gör att du minskar hudirritation och röda prickar, eftersom bladet aldrig kommer i direkt kontakt med huden. Rakapparater i Philips serie 3000 har en klassisk och robust design, och är utformad för torrakning. Denna modell kommer med en uppfällbar precisionstrimmer för mustasch och polisonger.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Rundade rakhuvuden för bekväm rakning

Bekväm och enkel rakning

  • Rakhuvudet kan sköljas under kranen

  • 50 min sladdlös användning efter 1 h

  • Uppfällbar precisionstrimmer

De rundade kanterna gör att du smidigt kan föra rakapparaten över huden för en skonsam rakning

De rundade kanterna gör att du smidigt kan föra rakapparaten över huden för en skonsam rakning

Njut av en bekväm torrakning. Vårt bladsystem ComfortCut med rundad huvudprofil glider mjukt över huden samtidigt som den skyddas.

Rakhuvudet rör sig i 4 riktningar

Rakhuvudet rör sig i 4 riktningar

Rakhuvudena är något flexibla och anpassar sig efter ansiktets former när du rakar dig.

Konsekvent maximal kraft år efter år

Konsekvent maximal kraft år efter år

Raka längre med varje laddning. Rakapparaten förblir lika kraftfull i många år, tack vare det kraftfulla och effektiva litiumjonbatteriet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

1249

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

10/08/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd med utmärkt resultat samt lätt att rengöra.

Lättanvänd med utmärkt resultat samt även lätt att rengöra i och med att den bara är att skölja ren under vattenkranen. Dessutom lätt att ladda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

11/01/2017

Sverige

Sverige

Bättre än jag förväntat mig.

Skillnaden mellan denna och min tidigare apparat var så stor att det var svårt att greppa.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT723/80 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT723/80 Dry electric shaver

02/11/2014

Sverige

Sverige

Utmärkt

Denna apparat är den bästa jag haft. Den har allt och jag saknar inte något. Mycket god batterikapacitet bla. Jag kan också rekommendera Nivea rakbalsam. Dessa två produkter tillsammans ger maximal rakupplevelse.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT731/17 rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT731/17 rakapparat för torrakning

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 