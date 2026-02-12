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  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring
  • Enkel och behaglig rakning och rengöring

Shaver series 5000Rakapparat för våt- och torrakning

S5466/17

4.1
| (453) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
Enkel och behaglig rakning och rengöring
Philips rakapparat i 5000-serien gör din morgonrutin behaglig. Rakapparaten är intuitiv att använda tack vare det helt flexibla huvudet och dess ergonomiska grepp. Öppna med en tryckning för enkel rengöring på några sekunder.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

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Den här produkten

Shaver series 5000 Rakapparat för våt- och torrakning

Shaver series 5000
Rakapparat för våt- och torrakning

1 199,00 kr

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Rakhuvuden

    309,00 kr

1 199,00 kr

1 199,00 kr

Enkel och behaglig rakning och rengöring

  • ComfortTech-rakblad

  • 360° konturhuvuden

  • Avancerat teckenfönster

  • SmartClick-precisionstrimmer

Effektiv slät rakning med optimal hudkomfort

Effektiv slät rakning med optimal hudkomfort

Självslipande blad ger en effektiv slät rakning med optimal komfort. De böjda bladskydden skyddar huden från rakbladen, som försiktigt klipper håret precis ovanför huden.

Bibehåller kontakten med huden för en behaglig och slät rakning

Bibehåller kontakten med huden för en behaglig och slät rakning

Helt flexibla rakhuvuden som kan vridas 360° för att följa ansiktets konturer. Få optimal hudkontakt för en noggrann och hudvänlig rakning.

Ergonomiskt grepp med halkfritt gummi

Ergonomiskt grepp med halkfritt gummi

Rakapparaten har ett ergonomiskt grepp så att varje rörelse känns naturlig. Det nya ergonomiska handtaget med halkfritt gummi gör det enkelt att raka sig även när du använder apparaten i duschen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

453

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

12/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Philips rakapparater är så bra!

Jag har i säkert 25-30 år haft Philips rakapparater , alltid mycket nöjd . Bra och fint resultat detta är den första apparat som har ett trimmer huvud separat , lite ovan ännu . Men när den väl sitter på plats så funkar det mycket bra . Lätt att göra ren bra med reservdelar lång batteri tid . Har inget dåligt alls om denna nya maskin jag fått i present .

Fördelar

Alla

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning

09/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

För tidigt!

Alla företag, Philips inte undantaget, önskar recension kort tid efter inköp. Naturligtvis fungerar en produkt oklanderligt efter en dryg månads användning. Då kan man få flera stjärnor. Men de betyder inget. Kom igen om 5 år! Då kan man, om önskvärt, få en rimlig recension av produkten.

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning

24/12/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rakningen med apparat

Rakapparaten fungerar perfekt mycket nöjd.Den funkar för mig.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5467/17 Rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 