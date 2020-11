Raka skonsammare

Philips smarta rakapparat Smart Shaver kommer med en app som ger dig personligt anpassade råd och rekommendationer för just din hud. Rakapparaten har en inbyggd sensor som följer din rakning och kommunicerar via BlueTooth direkt till appen. Appen analyserar dina vanor och ger dig skräddarsydda råd utvecklade av dermatologer som passar just din hud. Få en renrakad och skarp look utan röda prickar, hudirritation och rodnad. Philips smarta rakapparat i serie 7000 är dessutom särskilt framtagen för att vara skonsam och effektiv även på mycket lättirriterad hud. Läs mer om produkten