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  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
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  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag
  • Perfektion vid varje drag

Utgått

Shaver series 9000Vår bästa serie rakapparater för våt- och torrakning

S9521/31

4.4
| (2091) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Perfektion vid varje drag
Denna rakapparat i serie 9000 är vår mest avancerade rakapparat hitintills. Philips patenterade rakbladssystem V-Track, är utformade för att effektivt fånga alla olikväxande hårstrån direkt, och lyfter dessutom upp hårstrået en smula innan det skär av det. En mer nära och slät rakning går inte att få. Rakhuvudena är flexibla och rör sig i 8 riktningar, vilket gör att de anpassar sig efter ansiktets konturer. Flervalsinställningar gör att du även kan skräddarsy din rakning efter intensitet/känslighet. Philips rakapparater serie 9000 är perfektion i varje drag.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Klipper 20 % mer hår* vid varje drag

Perfektion vid varje drag

  • Effektiv på korta och liggande hårstrån

  • Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar

  • Precisionstrimmer, skäggtrimmer, fodral

  • Automatisk rengöringsstation (PLUS)

Vårt bästa raksystem för 1-3-dagarsstubb

Vårt bästa raksystem för 1-3-dagarsstubb

Få den perfekta nära rakningen. V-Track Precision Pro-bladen riktar varsamt varje hårstrå i den bästa klippriktningen, det kan vara en 1-dagsstubb och upp till en 3-dagarsstubb samt även de hårstrån som ligger platt och är olika långa. Rakar 30 % närmare* med färre drag och håller din hud i toppskick.

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.

Anpassa rakningen med tre olika inställningar

Anpassa rakningen med tre olika inställningar

Välj mellan tre lägen för att anpassa rakningen: Känslig – för en mild men noggrann rakning. Normal – för en noggrann daglig rakning. Snabb – för en snabb rakning som sparar tid.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612383

Recensioner

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4.4

av 5

2091

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

04/02/2021

Sverige

Sverige

Toppen rakapparat

Har alltid haft problem med rakning, sökte äfter en ny och bättre rakapparat och hittade den, det är den bästa rakapparat jag någonsin har haft 10 poing

Fördelar

Bästa rakapparat jag någonsin har haft

Nackdelar

Ingen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör

14/10/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar som jag förväntat mig.

Rakar mycket bättre än min gamla rakapparat men inte så rent som rakbladshyvel.

Fördelar

Snabb rakning

Nackdelar

Inte så renrakat som med rakbladshyvel.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör

13/10/2020

Sverige

Sverige

Mycket bra rakapparat med fina funktioner

Mycket bra rakapparat med fina funktioner, som uppfyller det mesta som man kan begära med Smart Clean Plus funktion där ut över på köpet också, har svårt att tänka mig en bättre rak apparat, sedan så måste jag ju nämna att min andra gamla Philips rak apparat HQ 8894 fungerar fortfarande efter snart 17 år, det måste man ju kalla kvalitet, därför så är valet lätt när jag köpte denna Philips rakapparat, jag anser att rakapparater så ska det stå Philips på den för det kan dom.

Fördelar

Fins bara fördelar som jag skrivit innan.

Nackdelar

Inga nackdelar tycker jag.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Klipper 20 % mer hår – jämfört med SensoTouch