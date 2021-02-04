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Utgått
Effektiv på korta och liggande hårstrån
Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar
Precisionstrimmer, skäggtrimmer, fodral
Automatisk rengöringsstation (PLUS)
Få den perfekta nära rakningen. V-Track Precision Pro-bladen riktar varsamt varje hårstrå i den bästa klippriktningen, det kan vara en 1-dagsstubb och upp till en 3-dagarsstubb samt även de hårstrån som ligger platt och är olika långa. Rakar 30 % närmare* med färre drag och håller din hud i toppskick.
Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.
Välj mellan tre lägen för att anpassa rakningen: Känslig – för en mild men noggrann rakning. Normal – för en noggrann daglig rakning. Snabb – för en snabb rakning som sparar tid.
Utmärkelser
4.4
av 5
2091
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Oletim
04/02/2021
Sverige
Toppen rakapparat
Har alltid haft problem med rakning, sökte äfter en ny och bättre rakapparat och hittade den, det är den bästa rakapparat jag någonsin har haft 10 poing
Fördelar
Bästa rakapparat jag någonsin har haft
Nackdelar
Ingen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör
Olof42
14/10/2020
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar som jag förväntat mig.
Rakar mycket bättre än min gamla rakapparat men inte så rent som rakbladshyvel.
Fördelar
Snabb rakning
Nackdelar
Inte så renrakat som med rakbladshyvel.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör
Crille53
13/10/2020
Sverige
Mycket bra rakapparat med fina funktioner
Mycket bra rakapparat med fina funktioner, som uppfyller det mesta som man kan begära med Smart Clean Plus funktion där ut över på köpet också, har svårt att tänka mig en bättre rak apparat, sedan så måste jag ju nämna att min andra gamla Philips rak apparat HQ 8894 fungerar fortfarande efter snart 17 år, det måste man ju kalla kvalitet, därför så är valet lätt när jag köpte denna Philips rakapparat, jag anser att rakapparater så ska det stå Philips på den för det kan dom.
Fördelar
Fins bara fördelar som jag skrivit innan.
Nackdelar
Inga nackdelar tycker jag.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 S9711/31 Vår bästa rakapparat, digital display, 5 tillbehör
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Klipper 20 % mer hår – jämfört med SensoTouch